Di María y la Selección argentina: "Si no estoy convocado, es porque no me quieren convocar: ¿a los 32 años estoy viejo?"

Tras no ser citado para la doble fecha de Eliminatorias de octubre, el Fideo reiteró sus ganas de estar en la Albiceleste.

Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero son los sobrevivientes de una generación de futbolistas que se despidió de la Selección argentina luego del Mundial de 2018. A ellos quiere volver a sumarse Ángel Di María, quien tuvo una única chance en el ciclo de Lionel Scaloni, en la de 2019, y no la pudo aprovechar. Después de ese flojo papel, no volvió a ser citado.

Sin embargo, el Fideo no se rinde y, luego de romperla con el en la recta final de la atípica temporada 2019/20, siente que todavía puede dar pelea por un lugar y no entiende por qué no tuvo una nueva oportunidad en la reciente convocatoria de Scaloni de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en octubre. "No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mi la Selección es lo máximo", aseguró.

"Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado", reclamó el zurdo, en declaraciones al programa radial Closs Continental.

En la misma línea, remarcó: "Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar. Seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?".

"Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos, para eso no tendría que ir Messi, Otamendi, o jugadores que están en gran nivel", cuestionó el ex- , y agregó: "Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé".