Di María: "El COVID-19 es una cosa de locos, uno no sabe qué pensar"

El jugador argentino del PSG, que recordó la carta del Real Madrid previa a la final de Brasil 2014, revela cómo pasa su cuarentena en París.

El extremo argentino del París Saint-Germain, Ángel Di María, ha hablado en las últimas horas sobre los momentos, para él aterradores y locos, que viven las personas a causa de la pandemia de coronavirus. ha sido duramente golpeada por el COVID-19 reportando más de 37.500 casos y 2.314 muertes.

"Estamos tratando de no hacer muchas cosas, de quedarnos en casa. Por nuestras hijas no queremos infectarnos y por eso hay que tomar las medidas pertinentes", empezó diciendo el ex jugador del en diálogo con 'Podemos Hablar', programa de televisión de la señal argentina 'Telefe'.

Y agregó: "Voy mucho al supermercado. Tengo una vida normal porque la gente es respetuosa. Mi esposa fue una vez, se quitó toda la ropa en la puerta antes de entrar a la casa y se bañó. Ver eso te asusta también. No salgo de casa. La tele francesa no la miro. Pregunto a gente que conozco del club, que habla en español y me explica la situación acá. Todo es una incertidumbre. Cada vez hay más muertos e infectados. Te pone muy mal y uno no sabe qué pensar. Uno está encerrado. Tengo una casa que puedo estar cómodo y que mis hijas pueden disfrutar, salir afuera y no estar encerradas. Todo eso es importante. Lo que vi en es que la gente está haciendo caso, respetando lo que el Gobierno dice. Si nos quedamos adentro, más rápido vamos a poder estar con el otro”.

Más equipos

LA FINAL DE BRASIL 2014 Y LA PRESIÓN DEL MADRID

Uno de los grandes ausentes en el último partido de Argentina en 2014, en la final contra , fue el propio Di María, quien se lesionó durante la competición y llegaba con lo justo a la cita decisiva. En ese sentido, 'Fideo' recordó la carta que le envió el Real Madrid en las horas previas al choque con los teutones. Según él, como ya había dicho en 2014 , los blancos presionaron para que no juegue la final, ya que en el Bernabéu tenían previsto traspasar al argentino por una millonada.

“Cuando me trajeron la carta yo ya me imaginaba todo, porque se decía que James (Rodríguez) iba a ir al Real Madrid; y es un jugador que iba a ocupar mi posición. Yo sabía que me iban a querer vender, y cuando me llegó la carta del Real Madrid, me cerró todo. Sin abrirla la rompí. No quise leerla, ni mirarla. Sabía que el que tenía que tomar la decisión de jugar era yo”, recordó.

“Cuando me reuní con Alejandro (Sabella) le dije llorando que no estaba al 100%. Sabía que él me amaba y quería que juegue; y yo estaba en un 90%. Lo único que pensé, fue en lo mejor para el equipo. Me tenía que infiltrar para no sentir el dolor, pero estaba la posibilidad de que me rompa todo. Yo lo quería intentar, pero le pedí a él que elija a los mejores 11”, agregó.

Y remató: “En la reunión que tuvimos antes del partido puso a Enzo (Pérez). Después todo el mundo sabe lo que terminó pasando. Lamentablemente no se nos dio, no tuvimos la suerte para ser campeón, pero fue el mejor partido que hicimos”.