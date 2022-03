Dest, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Barcelona

Cuando estaba en su mejor momento desde que fichó por el Fútbol Club Barcelona, Sergiño Dest se tuvo que retirar por lesión en el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League frente al Galatasaray. El lateral diestro abandonó el terreno de juego en el minuto 55 de juego tras sentir dolor en el muslo de su pierna derecha.

¿Qué lesión tiene?

Desde el Barça no han emitido ningún comunicado acerca de la lesión. No obstante, todo apunta a que es un problema muscular puesto que no se produjo como consecuencia de una entrada rival.

Cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Barcelona

Como aún no se ha facilitado ningún detalle, de momento queda pendiente de evolución. De ser una lesión y no unas simples molestias, se perdería el Clásico del próximo domingo frente al Real Madrid y, dependiendo de la gravedad, podría no llegar al encuentro frente al Sevilla tras el parón de selecciones.