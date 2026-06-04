Después de 12 años, vuelve a aparecer una futbolista holandesa en Playboy: «No me veo así»

Nathalie den Dekker (36) es la primera mujer del fútbol neerlandés en portada de Playboy desde 2014. Pareja del portero del Fortuna Sittard, Nick Marsman (35), protagoniza la edición especial del Mundial de este verano.

La publicación, de contenido erótico, lanza esta edición especial previa al Mundial tras entrevistar a varios exfutbolistas.

Es la primera mujer del fútbol desde Melisa Schaufeli (pareja del exfutbolista Andy van der Meijde) que posa en la revista desde 2014.

Den Dekker, modelo y ex Miss Países Bajos, fue elegida en 2020 como la mujer del fútbol más guapa de los Países Bajos. Un año después se casó con Marsman, entonces jugador del Inter de Miami.

En una entrevista con De Telegraaf, Den Dekker admite que no ve el término «mujer del fútbol» como un cumplido: «Entiendo que se use, pero no me identifico con él».

«Soy una mujer con mis propias ambiciones, mi propia carrera y también madre. Nick y su carrera son, por supuesto, una parte importante de nuestra vida y estoy muy orgullosa de mi marido. Pero yo también tengo mi propio camino», afirma la modelo.

No le preocupan las reacciones: «En el fútbol nos miran mucho, para bien y para mal. Ojalá todas las “mujeres del fútbol” nos apoyemos y nadie critique a nadie. Por cierto, sigo en contacto con las que conocí cuando Nick jugaba en el Feyenoord».