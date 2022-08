Despedida de Casemiro del Real Madrid: Cúando es, dónde ver, hora, declaraciones del jugador

El brasileño dice adiós a los blancos tras firmar con el Manchester United, donde jugará hasta 2026.

Casemiro se ha despedido del Real Madrid en un acto organizado en Valdebebas después de su venta al Manchester United. El brasileño, acompañado de su familia, el presidente, Carlo Ancelotti y algunos compañeros, no ha podido contener las lágrimas en su adiós y ha dicho que el mejor título que ha conquistado de blanco ha sido salir de casa cada mañana para entrenar en Valdebebas. Florentino Pérez lo ha definido como un "mito" del Real Madrid.

"He ganado títulos con la ayuda de mi madre, de mis hermanos, de mi querida mujer", ha dicho Casemiro. "No puedo olvidarme de hablar de Luka Modric y Toni Kroos. Con ellos he disfrutado de muchas cosas del fútbol". "Muchas gracias a la afición, he vivido noches mágicas aquí".

este club seguirá ganando

ste club seguirá ganando" porque "es la identidad de este club y la identidad de esta ciudad". "Un día seguro que volveré para demostrar el cariño que todos me han dado y seguir ayudando a este club".

También se ha dirigido a Florentino Pérez: "

Presidente, contigo por delante, este club seguirá teniendo un presente y un futuro por delante y seguirá ganando".

Durante el acto, se han podido ver lágrimas en los ojos del entrenador del equipo, Carlo Ancelotti.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha abierto el acto tras la proyección de un vídeo con los mejores momentos del jugador en el club blanco.

Pérez ha ensalzado la figura de 'Case' diciendo que "la leyenda de este club se construye con jugadores como Carlos Henrique Casemiro", que se ha convertido en "uno de los grandes referentes de este club".

"Te has convertido en uno de nuestros grandes mitos. Nunca pensé que este día pudiera llegar. Hemos compartido momentos que seguramente son los más felices de nuestras vidas. Nos sentimos muy orgullosos de lo que has representado con la camiseta del Real Madrid. Has podido con la presión y has ayudado a tus compañeros a poder superarla. Gracias por actuar como un padre con los más jóvenes del vestuario. Ha sido ejemplo de compromiso y de valores y de darlo todo hasta el final con la máxima entrega. Te has ganado el derecho a decidir tu futuro y debemos respetarlo. Te vas como el mejor jugador de la Supercopa de Europa y nominado el Balón de Oro. Ahora te vas a un club amigo y legendario como el Manchester United. Donde quiera que estés, serás un gran embajador del Real Madrid".

El Madrid ha aceptado el deseo del jugador, de 30 años, de firmar su último gran contrato, y no ha puesto impedimento a su salida, una vez que el centro del campo lo ha reforzado este verano con la llegada del francés Tchouaméni.

