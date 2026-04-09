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Derrota catastrófica de Marruecos ante Senegal en la Copa Africana de Naciones Juvenil

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Senegal se clasificó para la final de la Copa Africana de Naciones Sub-15, que se celebra en Zimbabue, tras imponerse a Marruecos por 4-0.

La selección senegalesa no dio respiro a su rival marroquí y se adelantó con tres goles en los primeros siete minutos.

En el 28 llegó el cuarto.

En la final se medirá a Uganda, que eliminó a Benín 4-3 en penaltis.

En 2025, Senegal ya había ganado la Copa Africana de Naciones tras vencer a Marruecos 1-0 en la prórroga.

Sin embargo, la CAF le retiró el título a Senegal y se lo dio a Marruecos, por lo que los Leones de la Teranga recurrieron al TAS.

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Presidente de la Federación Senegalesa: la actuación de Marruecos es «un precedente peligroso y doloroso».

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