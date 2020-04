Derribando mitos: '¡Fraudiola!' ¿Pep no es nada sin Messi?

El entrenador catalán ganó dos Champions Leagues y títulos en tres países diferentes, pero hay quienes no están convencidos de sus capacidades.

Pep Guardiola está muy al tanto de su mote despectivo. En septiembre de 2019, después de una inesperada derrota frente a , al entrenador de le dieron la oportunidad de enviar al matadero a sus jugadores luego de un concierto de errores en Carrow Road. Pero no había ninguna chance de que eso sucediera: "En mi primera temporada, cuando yo era el 'fraude' Guardiola, 'Fraudiola', y la gente decía que no era posible jugar a mi manera porque aquí hay que hacer más tackles, estos jugadores me dieron el prestigio que yo tengo en . Ahora todo el mundo habla de lo buen entrenador que soy y eso es gracias a ellos, no por mí", aseguró el DT.

Guardiola siempre ha sido el primero en admitir que tuvo la fortuna de trabajar con algunos de los mejores jugadores del mundo desde el inicio mismo de su carrera hace ya 12 años, en : al mando de un plantel que tenía como estrella a Lionel Messi, el catalán ganó dos . Sin embargo, aquellas fueron las únicas dos coronas continentales que consiguió hasta la fecha, una estadística sobre la que está sustentada toda la idea del mito 'Fraudiola', que considera que Pep no es nadie especial sin el argentino.

De hecho, hay quienes creen que la reputación de Guardiola como uno de los más grandes tacticistas del mundo no tiene sustento. Que en el Camp Nou simplemente tuvo la suerte de heredar un plantel conformado por una generación irrepetible de futbolistas. Que no logró nada digno de destacar en Bayern Munich. Y que en Manchester demostró ser apenas algo más que un buen "administrador de chequeras". Ese tipo de posturas, sin embargo, son totalmente injustas con el español, quien tiene bien ganada su imagen como una de las más influyentes figuras del fútbol moderno.

El Barcelona de Pep tiene argumentos de sobra para reclamar el trono al mejor equipo de todos los tiempos. Y no es que el DT haya sido simplemente el hombre indicado en el momento y el lugar correctos: Guardiola fue una pieza central para lograr aquella revolución.

El Blaugrana había ganado la Champions League dos años antes de que el catalán fuera designado como el entrenador del primer equipo en 2008, tras una temporada a cargo del Barça B. Sin embargo, el óxido ya se había instalado en el Camp Nou y Guardiola, junto a Txiki Begiristain, fueron los encargados de la limpieza: Edmilson fue liberado, mientras que Oleguer, Deco y nada menos que Ronaldinho fueron transferidos. Del equipo que había iniciado la final de 2006 contra en París, sólo Víctor Valdés, Rafa Márquez, Carles Puyol y Samuel Eto'o permanecieron en la plantilla.

Guardiola, entonces, construyó un nuevo equipo alrededor de Messi -que se había perdido aquella definición por una lesión- y Xavi e Iniesta, que contra los Gunners habían visto todo el partido desde el banco. Sin dudas fue una fortuna que el técnico pudiera contar al mismo tiempo con tres de los mejores jugadores de la historia, pero el propio Leo admitió en más de una ocasión que creció "muchísimo" bajo el mando de Pep, cuya decisión de utilizarlo como 'falso nueve' lo transformó en el arma ofensiva más letal que haya pasado alguna vez por un campo de juego.

Xavi e Iniesta hacían que aquel equipo funcionara, pero ambos insisten en que si no hubiera sido por Guardiola y su intrincado estilo de fútbol basado en la posesión, ninguno de ellos ni el club hubieran conseguido los mismos logros que obtuvieron entre 2008 y 2012. Incluso, ambos se dieron cuenta de inmediato que los métodos del DT podían convertir a Barcelona en un equipo virtualmente imbatible.

"Cuando Pep asumió habían dudas acerca de él. Empezamos la temporada con una derrota y un empate, pero en esos partidos yo ya les decía a mis amigos y a mi familia: 'Si pudieran ver cómo entrenamos... ¡Vamos a ganar muchos títulos!", reveló Xavi en el Daily Mail.

Su compañero en la mitad de la cancha no sólo coincide con esa mirada, sino que contó que trató de tranquilizar al DT tras aquel comienzo de campaña. Según revela en su libro de memorias 'La jugada de mi vida', el de Fuentealbilla se acercó hasta la oficina del entrenador y le dijo: "No se preocupe, Míster. Vamos a ganarlo todo, estamos en el camino correcto. Siga así, estamos jugando de manera brillante y disfrutamos de los entrenamientos. Por favor, no cambie nada". Y cuando estaba por salir, el usualmente humilde y cauto Iniesta le aseguró: "Tenemos un estado de la hostia y estamos jugando de manera brillante. ¡Este año los vamos a aplastar a todos!".

Y vaya si lo consiguieron: en esa temporada 2008/09 el Barça consiguió el primer triplete de la historia del fútbol español luego de derrotar a en la final de la Champions League con una actuación que dejó a Alex Ferguson completamente maravillado por la actuación de Xavi e Iniesta.

El otro integrante del mediocampo blaugrana en aquella noche de fue Sergio Busquets, quien hasta la temporada anterior era un perfecto desconocido y ese año terminaría por ponerle fin a la estadía de Yaya Touré en Cataluña luego de haber sido promovido por Pep desde el filial. "El momento crucial de mi carrera futbolística fue cuando Guardiola se cruzó en mi camino. Cuando trabajas con él haces una maestría en fútbol", consideró el de Sabadell en una entrevista con BT Sport.

Un sentimiento que es compartido por Pedro, quien también saltó al primer equipo desde el B de la mano del entrenador catalán. Como Busquets, el extremo lograría ganarse su lugar en la historia blaugrana al convertise en el primer futbolista en anotar goles en seis competiciones diferentes, en 2010. "Un gran entrenador puede enseñarte dónde encontrar los goles, y eso fue lo que aprendí con Pep", le dijo el atacante a The Independent.

Por supuesto, algunos jugadores de alto perfil no tienen los mismos recuerdos felices después de haber trabajado con Guardiola: Zlatan Ibrahimovic lo acusó de ser "un cobarde" y otros, como Eto'o y Touré, lo criticaron por su manera de lidiar con los futbolistas a quienes considera un excedente en la plantilla.

Si las habilidades comunicativas del catalán necesitan mejorar es un aspecto que está abierto a debate. Sin embargo, que un entrenador no quiera utilizar a algunos jugadores no es nada nuevo: el histórico DT de Bill Shankly llegó hasta a ignorar a los futbolistas lesionados, porque consideraba que no le servían. "Te convertías en una no-persona", recordó el exdelantero de los Reds Roger Hunt. Incluso, muchos de los más fieles acólitos de Alex Ferguson llegaron a reconocer que el escocés podía ser "despiadado".

Aún así, tanto Ferguson como Shankly son reconocidos como dos de los mejores en su profesión. Tal como debería ocurrir con Guardiola, que tiene un historial comprobable de futbolistas a los que ha mejorado o reinventado, y no sólo en Barcelona.

Su trabajo en Bayern Munich está completamente subvalorado, a pesar de que ganó tres Bundesligas consecutivas y tiene el mayor porcentaje de victorias conseguidas en la historia de la competición (un 80%), simplemente porque no pudo ganar la Champions. Durante su paso por Pep dejó un recuerdo imborrable en muchos de los futbolistas que pasaron bajo su tutela.

David Alaba juega actualmente como marcador central, pero fue el catalán el primero en detectar el potencial del (ahora ex) lateral para jugar en el corazón de la defensa. "Todavía me sigo beneficiendo por aquel tiempo con Pep", admitió el austríaco en charla con Bild. Joshua Kimmich, por su parte, es actualmente muy elogiado por su versatilidad y él mismo considera que Guardiola lo ayudó "a descubrir espacios completamente nuevos en el campo, por su increíble visión del fútbol".

En Manchester la historia fue similar. Raheem Sterling se convirtió en un prolífico extremo (Pedro incluso encuentra similitudes con su propio desarrollo bajo el mando de Pep) y hasta el brillante Sergio Agüero reconoció que se convirtió en un mejor jugador desde la llegada del técnico.

¿Guardiola se ha visto beneficiado por la inigualable billetera del City? Sin lugar a dudas. Pero quienes destacan esto suelen olvidarse de notar que, tras haber sido catalogado como un fraude durante su dificultoso primer año en la Premier League, Guardiola ganó la liga en dos temporadas consecutivas con un puntaje combinado de 198 unidades y consiguió el primer triplete doméstico de la historia de Inglaterra. Y lo hizo jugando, quizás, el mejor fútbol de ataque que se haya visto en Gran Bretaña. Tal como había sucedido en y Alemania.

Como dijo Xavi, el Barcelona de Pep fue maravilloso "no sólo porque ganó todo, sino también por la manera en que lo hizo".

Si Guardiola gana otra Champions League, el mote de 'Fraudiola' sin dudas desaparecerá, al quedarse sin argumentos que lo sustenten. Sin embargo, es absolutamente irrelevante: el catalán ya tiene llenas de títulos sus vitrinas y cuenta con un inabarcable historial de futbolistas potenciados. Ha cambiado el fútbol, y para mejor. Y ningún apodo sin fundamentos podrá manchar tamaño legado.