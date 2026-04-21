Derksen: «Que los jugadores marroquíes hagan eso es un insulto al pueblo neerlandés»

Johan Derksen insiste en que los futbolistas de origen marroquí nacidos en los Países Bajos deben jugar con la selección neerlandesa. El analista de Grolloo lo afirmó en Starting XI Official durante la final de la Copa en De Kuip.

Derksen lo justifica así: «Han nacido aquí, se han beneficiado de nuestras condiciones sociales y educativas, y deben devolver algo a cambio».

«Sus padres se fueron de Turquía o Marruecos porque aquí tenían una vida mejor. Y tienen derecho a ello, pero también deben devolver algo a esta sociedad. No deben elegir otro país solo porque al abuelo le guste», añade De Snor.

Derksen concluye: «Es un insulto al pueblo neerlandés». El reportero de Starting XIOfficial añade que los hinchas de Holanda suelen ser menos ruidosos que los de Marruecos o Turquía, y por eso los jugadores eligen estos países.

«Eso también tiene que ver con el carácter del pueblo. Los turcos son un poco más extravagantes, ¿no? Ya me parece bastante malo que nosotros cantemos “olé olé”», señala Derksen con ironía, refiriéndose a los seguidores de la Oranje.

Al preguntarle por algún jugador marroquí que podría llegar a la selección holandesa, menciona a Hakim Ziyech, quien tenía nivel para ser convocado pero optó por Marruecos.

«No hay muchos. Y los Países Bajos a veces lo abordan con cierta arrogancia. Ziyech también. Estaba bastante dispuesto a jugar con los Países Bajos. Pero entonces el seleccionador tiene que ganarse su confianza y darle una oportunidad. Y si luego se siente decepcionado por no ser seleccionado, se va a Marruecos», suspira Derksen.