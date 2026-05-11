Johan Derksen criticó con dureza a Dennis te Kloese y Robin van Persie tras la llamativa despedida del director del Feyenoord en De Kuip. El analista de «Vandaag Inside» tildó el homenaje, tras la victoria 2-1 sobre el AZ, de «teatro amateur» y «demasiado vergonzoso para describirlo con palabras».

Derksen critica que ambos protagonizaran un homenaje tan efusivo al final del partido, pues considera que la temporada ha sido decepcionante.

«Lo peor para mí fue todo ese lío vergonzoso, ese teatro de aficionados», afirma Derksen.

«Te Kloese fichó al entrenador equivocado, sin experiencia ni currículum, y cuando falló tuvo que llegar Advocaat para acabar segundos a duras penas».

Tampoco entiende que Van Persie llevara a Te Kloese ante la afición: «Te Kloese odia a esos aficionados, dimitió porque le amenazaron. Debería saber que cualquier director recibe amenazas; así es el fútbol».

«Fue demasiado vergonzoso para describirlo con palabras. Dos adultos que han fracasado ambos se están atribuyendo el mérito por haber quedado segundos», concluyó.