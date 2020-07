Derick Hulse: "cuando la oportunidad llega, tienes que saber aprovecharla"

El ex jugador de Motagua y Platense, y actual pastor evangélico, presentó su libro digital "Eres un Campeón", escrito durante la cuarentena.

Dedicado a jóvenes que luchan por lograr su sueño, el ex mediocampista hondureño se animó a escribir un libro durante la pandemia que azota al mundo. Con la intención de dejarle una enseñanza a las nuevas generaciones, no sólo de deportistas, se basó en sus 16 años de experiencia como futbolista profesional.

En una entrevista para Diez, Derick Hulse recordó la final del año 2000 frente al Olimpia: "me tocó entrar al campo de juego faltando 5 minutos para el final, iba 0-0 y el técnico me dice que aproveche el momento para hacerme grande. En ese momento yo sabía que solo tenía unos minutos para aprovecharlos y sacar lo mejor de mi. El primer balón que me dieran iba a ser el más importante."

"Recibí la pelota, desbordé y me quité dos jugadores. La afición entera gritaba y en ese momento cuando entré al área supe que tenía que aprovecharla al máximo porque no iba a tener otra oportunidad así. Rezagué hacía atrás, un compañero metió el centro y nuestro delantero metió el gol. Ahí supe que cuando llega la oportunidad, tienes que saber aprovecharla" recordó sobre el título conseguido por Platense.

Hulse jugó en Platense, Motagua, Marathón, Victoria, en las selecciones juveniles sub-17 y sub-20 y tuvo un muy buen pasó por el fútbol guatemalteco. En su carrera nunca faltaron las mujeres y las sálidas nocturnas a discotecas, pero una vez que se retiró de la actividad profesional se dedicó de lleno al cristianismo y ahora lidera la asociación de futbolistas cristianos "Atletas del Reino".

"Si no aprovechás los años de tu carrera profesional, quedarás con sueños que nunca se harán realidad por no aprovechar bien el tiempo. Dios nos dio dones y talentos para tener una vida estable y bendecida en cualquier faceta de la vida" fue su consejo para todos los jóvenes que se desempeñan en cualquier área profesional.