América de Cali quiere recobrar el protagonismo en el fútbol colombiano, por lo que buscará una victoria contundente que le llene de argumentos para ser firme candidato a avanzar y buscar un lugar en la fiesta de fin de año.

Segundo de tres clásicos caleños que se juegan en línea, con la presión latente sobre el equipo de Juan Carlos Osorio por los flojos resultados recientes y la pobre expresión futbolística del onceno Escarlata. Mientras tanto el Cali, que viene de sacarle un punto del Pascual por la Copa, espera el inicio de Rafael Dudamel en su etapa como entrenador Verdiblanco.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Deportivo Cali vs. América de Cali FECHA Sábado, 11 de septiembre ESTADIO Deportivo Cali, Palmaseca HORARIO 18:05

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este sábado 11 de septiembre a las 18:05 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

LAS POSIBLES NÓMINAS

América de Cali: Novoa; Arrieta, Torres, Segura, Ortíz; Paz, Andrade, Sierra; Lucumí, Torres, Gómez.

Cali: De Amores; Balanta, Menosse, Marsiglia, Andrade; Robles, Valencia, Ortega; Vásquez, Preciado, Rodríguez.

ESTADÍSTICAS

Stats Perfomr nos comparte los siguientes datos de Azucareros y Escarlatas:

• América no ha perdido en sus últimos dos clásicos ante Deportivo Cali de Primera División (1V 1E). Tras caer en el último enfrentamiento como local en la categoría ante América (0-2 en marzo), Deportivo Cali cortó una racha de tres victorias seguidas en su campo ante su gran de ciudad.

• Deportivo Cali aún no conoce la victoria como local en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 tras cuatro encuentros en casa (3E 1D). El conjunto verdiblanco no sufría una racha así desde las primeras cuatro jornadas del Apertura 2014 (1E 3D).

• América de Cali suma cuatro jornadas sin ganar en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 (2E 2D), quedándose sin anotar en tres de ellos y marcando un solo gol en el proceso. En caso de perder este encuentro, América sumaría dos derrotas seguidas en la categoría por primera vez desde noviembre de 2020 (2).

• Deportivo Cali es el equipo que más veces ha anotado durante el primer cuarto de hora de partidos en este Torneo Finalización 2021 (3), pero también es el que más veces ha recibido gol tanto en este tramo del encuentro (3) como en el primer tiempo (8).

• Deinner Quiñónes, de América de Cali, es el jugador de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 con más regates completados (29) y más duelos ganados (61).