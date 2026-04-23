«Denzell García debería ser el nuevo director deportivo del Feyenoord»

Según FR12 y 1908.nl, el Feyenoord está interesado en Denzell García.

García, centrocampista defensivo de 22 años del FC Juárez —actualmente en el puesto 15 de la Liga MX—, ha sido internacional en dos ocasiones con México.

Renovó en 2024 hasta 2029, así que su fichaje costaría.

Según Transfermarkt, su valor es de 4,5 millones de euros. En 110 partidos con Juárez ha marcado cinco goles y dado tres asistencias.

Además, puede actuar como lateral derecho y está muy valorado por equipos grandes de México, como América y Monterrey.

El club holandés sigue activo en México. Eso sí, preferiría que García no brille en el Mundial, pues eso subiría su precio.

Antes, el Feyenoord ya se había relacionado con otros mexicanos: Gilberto Mora, Érik Lira, Ozziel Herrera, Raúl Rangel y Armando González.