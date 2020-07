Denuncian a Leonardo Valencia por violencia de género

Valeria Pérez, ex pareja del jugador de Colo Colo, dio a conocer fuertes conversaciones que evidencian maltrato.

El volante de , Leonardo , fue acusado por su ex pareja, Valeria Pérez, de violencia de género, situación que ha generado la molestia entre los hinchas del Cacique. A través de su Instagram, la mujer reveló audios e imágenes de violentas conversaciones que mantuvo con el ex Universidad de , en las que denuncia amenazas, abandono a sus hijos y el no pago de la pensión alimenticia luego de su separación.

"11 años de violencia intrafamiliar donde no solo él tuvo la culpa, yo misma me vi envuelta en un ambiente tóxico donde la agresividad y los malos tratos se normalizaron, mis hijos vieron cómo él me pegaba portazos cuando se enojaba, me faltaba el respeto, que sus amigos y él los trataban a garabatos, donde el ser "choro y malo" era bacán", sostuvo Pérez a través de sus historias en la red social.

"Siento lástima por cómo expuse a mis hijos y mucha impotencia por no haberlos podido defender. Siempre los escuchaba a él y a Claudio (el enviado del representante) en la mesa burlarse de la justicia, de como todo lo arreglaban con plata, de cómo se reían del que tenía menos que ellos, de que siempre ganaban y el que los enfrentaba perdía, de las historias de las señoras de jugadores que habían humillado las veces que habían querido salir de sus relaciones, la frase más recuerrente que "estas weonas tienen que aguantar no más"", complementó.

Más equipos

“Hablo porque estoy viva y por que ahora les puedo contar. Años soportando junto a mis hijos porque nunca nadie me defendió. Y ahora no tengo más miedo”, afirmó.

Al enterarse de lo ocurrido, el Colectivo feminista Janequeo entregó su apoyó a la denunciante y pidió la salida de Valencia a través de sus redes sociales con la frase: “Fuera los abusadores de Colo Colo”. “Queremos recordar que el futbolista ya tiene una denuncia por violencia intrafamiliar, por lo que repudiamos su llegada al club desde un principio”, afirmaron.

En la misma línea, la agrupación sentenció que “Valeria no solo lo acusa por la violencia ejercida en su contra, si no que también sobre sus hijos tanto afectiva como económicamente por parte de Valencia quien además, no se ha hecho presente cumpliendo su rol de padre”, escribieron, haciendo hincapié en que “nos parece preocupante que hoy este tipo de personas lleven el emblema y defiendan la camiseta blanca”.

Mientras que esta jornada, la secretaria general del CSD Colo Colo e integrante de su Comisión de Género, Maricela Franco, comentó que "esta denuncia es lamentable y condenable, es violencia económica y es preocupante que un jugador dé este tipo de espectáculos públicos, dé este tipo de noticias, que no corresponden", indicó en diálogo con Radio Cooperativa.

"La idea es que no porque sea jugador o tenga una vida exitosa, no pueda ser condenado ni públicamente ni por la Justicia. No porque sea un jugador de Colo Colo deba ser eximido de su responsabilidad", reflexionó. Asimismo, sostuvo que "separar al plantel no es la solución de fondo, acá pasa porque el club tenga políticas de género, tal como lo hacen las empresas grandes que tienen responsabilidad social. El Club Social y Deportivo busca impulsar desde que se supo esta noticia que sea tema en la próxima junta de Blanco y Negro para contar con un lineamiento".

Finalmente destacó que "no nos sorprende tanto, porque al momento de su contratación tenía una condena de violencia de género. No se sabe el detalle, porque está en los Tribunales de Familia, pero lo cierto es que esto retrasó su llegada a Botafogo (en )", cerró.

Hasta el momento, no ha existido ninguna declaración pública desde Blanco y Negro ni del propio jugador por las denuncias.