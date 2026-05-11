Denuncia tras la intervención del VAR en el partido del Arsenal: ¿cambiará la lucha por el título en Inglaterra?

El West Ham United ha presentado una queja ante la organización de árbitros inglesa (PGMOL) por el gol anulado a Callum Wilson en el último minuto.

El domingo, el Arsenal sufrió ante el West Ham, en zona de descenso. En el London Stadium, el equipo de Mikel Arteta se adelantó tarde por medio de Leandro Trossard y, en el descuento, pareció perder la victoria.

Tras un córner, Wilson recogió un balón suelto y lo envió al fondo de la portería, lo que otorgaba un punto vital al West Ham en su lucha por la permanencia.

Sin embargo, tras la intervención del VAR, el tanto fue anulado: el portero del Arsenal, David Raya, fue agarrado de la camiseta durante el córner. Tras cuatro minutos de deliberación y diecisiete revisiones de la jugada, el árbitro Chris Kavanagh invalidó el gol.

Varios medios ingleses señalan que, al no haber un error claro, el West Ham considera que se debió mantener la primera decisión: validar el gol.

Sin embargo, suele ocurrir que, aunque se reconozca el fallo, la decisión no se revierta.