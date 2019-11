Dembélé, otra mala noticia: Francia se olvida de él

Osumane Dembélé ha vuelto a recibir otro varapalo, esta vez en forma de ausencia en la convocatoria de la selección francesa.

Didier Deschamps no ha contado con él para los encuentros de frente a Moldavia y Albania de los próximos 14 y 17 de noviembre.

Esta temporada no está siendo la suya. Se ha perdido seis partidos por lesión en un periodo donde ha estado 37 días de baja.

En los seis encuentros disputados con la camiseta azulgrana solo ha conseguido un gol a lo que se une una roja absurda ante el que le causó varias críticas.

Todo ello, unido a sus indisciplinas en forma de retrasos en los entrenamientos, viajes sin avisar al club y otros, hacen que definitivamente no sea su mejor año.

"No estoy decepcionado por él, tiene un potencial increíble. Debe tener cuidado de no estropear todo lo que puede hacer. No estoy con él todos los días, pero está avergonzado por las repetidas lesiones. Juega más con el Barça que con nosotros afortunadamente, pero se queda sin jugar con demasiada frecuencia por problemas de lesiones".