Dembélé encabeza la lista de los jugadores mejor pagados de la Liga francesa... ¿En qué puesto está Hakimi?

Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, encabeza la lista de los salarios mensuales más altos de la Liga francesa, que se ha dado a conocer este jueves.

El diario «L'Équipe» ha publicado la lista de los salarios más altos de la Liga francesa, encabezada por Dembélé, ganador del Balón de Oro de la revista «France Football».

Dembélé percibe un salario total de 1,5 millones de euros al mes, seguido de varios de sus compañeros del París Saint-Germain, mientras que el primer jugador fuera del París fue Pierre-Emile Højbjerg, del Marsella, que ocupó el puesto 13, con un salario de 500 000 euros.

La lista de los salarios mensuales más altos de la Liga francesa quedó así:

1. Dembélé (París Saint-Germain) 1 500 000 euros

2. Marquinhos (París Saint-Germain) 1 120 000 euros

3. Achraf Hakimi (París Saint-Germain) 1 100 000 euros

4. Lucas Hernández (París Saint-Germain) 1 100 000 euros

5. Zaire-Emery (París Saint-Germain) 950 000 euros

6. Vitinha (París Saint-Germain) 900 000 euros

7. Kvaratskhelia (París Saint-Germain) 900 000 euros

8. João Neves (París Saint-Germain) 900 000 euros

9. Nuno Mendes (París Saint-Germain) 800 000 euros

10. Willian Pacho (París Saint-Germain) 800 000 euros

11. Fabián Ruiz (París Saint-Germain) 800 000 euros

12. Bradley Barcola (París Saint-Germain) 550 000 euros

13. Pierre-Emile Højbjerg (Marsella) 500 000 euros

14- Désiré Doué (París Saint-Germain) 500 000 euros

15. Lucas Chevalier (París Saint-Germain) 500 000 euros

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