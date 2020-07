Del Bosque desvela que Van Marwijk "vino a vernos, casi a pedir perdón" tras la final

El que fuera entrenador de la España campeona del mundo revela detalles tras el partido en un avance de la entrevista que Goal publicará mañana.

LA INTRAHISTORIA

La selección española era una advenediza hace diez años cuando pisó el césped del FNB Stadium de Johannesburgo en la que iba a ser su primera final de la Copa del Mundo. Incapaz de superar los fatídicos cuartos de final en toda su historia, la roja había logrado batir a en tan tradicionalmente dramática ronda y barrió a la mismísima en la semifinal. Enfrente estaría la eterna aspirante, , que casi cuarenta años atrás había disputado dos finales que perdió a pesar de que su fútbol sentaría cátedra en las décadas posteriores. La propia seguía el camino que antes habían trazado Rinus Michels y Johan Cruyff y topó con un equipo que dio muestras de haber olvidado su pasado y, peor, su legado.

"Es posible que salieran así" admite Vicente Del Bosque en una entrevista que mañana publicará Goal en motivo del décimo aniversario de aquella final. El salmantino no olvida cómo el cuadro neerlandés "en sus primeros pasos intentando destruir nuestro juego tuvo algunas cosas que no estuvieron bien" y no se equivoca. Aquella fue la Holanda menos holandesa que se recuerda, basta recordar la patada en el pecho de Nigel De Jong a Xabi Alonso en una fotografía mil veces reproducida y que retrata el planteamiento de uno y otro equipo.

Del Bosque entiende que son cosas que forman parte del juego y que "tampoco somos quién para recriminarlo". A fin de cuentas, al fútbol se juega de muchas formas distintas. Es sólo que Holanda, aquel equipo que dejó al mundo con la boca abierta en 1974 y que lograría repetir la final en 1978 a pesar de no poder contar con Cruyff, no parecía Holanda.

El artículo sigue a continuación

El día que Van Marwijk "casi pide perdón" a Del Bosque

"Nosotros respetábamos mucho a la selección holandesa y su estilo de juego de toda la vida" confiesa Del Bosque, un estudioso de este deporte. El que fuera seleccionador español incluso desvela que el propio seleccionador holandés, Bert Van Marwijk, "vino a vernos a Madrid en diciembre, casi a pedir perdón" por el durísimo juego desplegado ante una España tan proactiva, propositiva y generosa en la estética como la que había construido el salmantino a partir de los cimientos que antes había puesto Luis Aragonés.

Del Bosque se muerde la lengua. Van Marwijk "se sintió un poco... no estaba del todo conforme" con el planteamiento que había realizado para su equipo. Habían pasado seis meses pero el técnico neerlandés no dejó pasar la ocasión de saludar a su homólogo en el banco del equipo ganador. "Es un caballero, un tipo estupendo" sentencia Del Bosque a propósito del entrenador que tampoco logró derrotar a España. "Fue un gesto que valoramos mucho en su momento" explica el salmantino porque "gestos así no los hace un cualquiera". A fin de cuentas, "en el fútbol hay que tener un poco de romanticismo".