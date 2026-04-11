¿De vuelta a la mesa de dibujo? El futuro del siguiente pilar del Feyenoord, en el aire

Jakub Moder es duda para el partido contra el NEC, según el Algemeen Dagblad. El internacional polaco del Feyenoord se ausentó el viernes del entrenamiento, por lo que se duda de su participación el domingo.

Para el entrenador Robin van Persie sería un nuevo contratiempo, ya que el viernes se confirmó que Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente y Anis Hadj Moussa también son duda.

Según fuentes de Voetbalzone, el club probará con Hadj Moussa, mientras que Thijs Kraaijeveld volvería a sustituir a Ahmedhodzic.

Si a la ausencia de Valente se suma la de Moder, el centro del campo será el siguiente dolor de cabeza. Van Persie podría dar la oportunidad a un canterano con pocos minutos.

Van Persie vuelve a la pizarra, pues la plaga de lesiones en el Feyenoord se repite.

El jueves se confirmó el regreso de Casper van Eijck a De Kuip, con la esperanza de que ayude a frenar la oleada de lesiones.

El domingo a las 14:30 h comenzará el duelo contra el NEC, clave para optar a la Liga de Campeones.