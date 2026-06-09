«De Telegraaf» en el punto de mira: el rumor sobre el Feyenoord y Lutsharel Geertruida parece ser falso

Marcel van der Kraan, periodista de De Telegraaf, está en el punto de mira de la afición del Feyenoord. En las redes sociales se cuestionan los rumores que difundió el lunes.

Según el periodista, Geertruida (RB Leipzig) estaba dispuesta a regresar al Feyenoord tras conversarlo el domingo en el torneo juvenil de Van Persie en Maassluis.

Según el periodista, una condición era que Van Persie siguiera como entrenador la próxima temporada. Sin embargo, Geertruida no se habría enterado del cese de Van Persie hasta el viaje de vuelta, cuando la noticia ya era pública.

Sin embargo, una reconstrucción del Algemeen Dagblad publicada el martes afirma que Devy Rigaux y Robert Eenhoorn ya habían despedido a Van Persie el viernes.

En el complejo 1908, Rigaux —con una semana en el club— comunica a Van Persie que su contrato, aún con un año de vigencia, se rescindirá ese fin de semana. Eenhoorn deja que sea sobre todo el joven belga quien hable, pero da a entender que se ha tomado una decisión meditada y ampliamente respaldada», escribe Gouka. Por lo tanto, resulta difícil creer que Van Persie se pusiera en contacto con su antiguo compañero Geertruida.

Van Hanegem

Antes, Willem van Hanegem ya había criticado en su podcast la relación entre el técnico del Feyenoord y el periodista de Maassluis: «Van der Kraan y Van Persie se conocen desde hace años y se ven a menudo fuera del fútbol».

“Lleva años cubriendo al Feyenoord para De Telegraaf y nunca ha escrito nada crítico sobre Van Persie. Eso es grave y lo sabemos desde hace tiempo. Se enfada cuando otros periodistas dicen la verdad y luego la evita. En realidad, miente. No lo soporto, porque parece que hay intereses en juego”, afirma Van Hanegem.