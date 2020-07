De Rossi, íntimo: "Quiero volver a Boca como entrenador"

Lele contó varias intimidades de su paso por Argentina: la definición del título, las amistades que mantiene y la camiseta que todavía tiene.

Seis meses pasaron ya desde que Daniele De Rossi decidió ponerle punto final a su efímero paso por el fútbol argentino y, por ende, también a su exitosa carrera. Para Lele, está claro, será siempre su único club, pero sorprende cada vez que habla de Boca: y es que a pesar de haber dedicado una vida al club de sus amores, el Xeneize, queda claro, lo marcó de una manera especial.

"Yo volvía de los entrenamientos y, cuando giraba en Figueroa Alcorta, sentía que estaba en mi casa. Estaba en el lugar justo, en el momento errado. Pero no pasa semana que no extrañe todo del club o de Buenos Aires", relata en una extensa e íntima nota en La Nación. Por eso, el Tano asegura que regresará como turista, pero con un sueño superador en el horizonte: "Tengo en mi cabeza la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí. El día que firmé la rescisión estaba en las oficinas de La Bombonera, y de repente levanté la cabeza y estaba la ahí, en una vitrina. Y me dije, 'no dejé lo que podía dejar como futbolista, no dejé nada, por eso quiero volver como entrenador porque este club está en mi corazón'".

"También tengo que volver para agradecerle a la gente que tanto me ayudó", expresó. ¿A quiénes se refiere? "Franco Soldano, mi compañero de cuarto, hablamos cada dos o tres días; con Paolo Goltz, que es un fenómeno como jugador y como hombre; el 'Cali' Izquierdoz, también... Están en mi corazón. Me ayudaron, nos acoplamos fácil, en una semana ya sentía que los conocía desde siempre", reveló. También cuenta que continúa en contacto con Wanchope Ábila, Campuzano, Mas, Buffarini y que hasta le escribió un mensaje por el cumpleaños a Iván Marcone.

Por otro lado, se refiró acerca del título conseguido en la última fecha y, aunque bien podría sumarse la estrella ya que fue parte del plantel durante el trayecto más largo del campeonato, De Rossi elige la humildad: "El título lo ganaron mis compañeros en la cancha y me sentí muy feliz por ellos. Me sentí parte de ese grupo, también hoy me siento parte de ese grupo, pero yo no hice mucho. Un jugador como yo, que siempre fue protagonista, un líder, una pieza importante, que jugaba mil partidos, no se va a hinchar el pecho por un título que se ganaron con los dientes y con las uñas mis compañeros. No sería justo, sería irrespetuoso con ellos".

"Si en contás que en la Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes!"

"Bianchi en Boca es un dios y en Roma es medio boludo, la gente lo considera medio boludo y eso es increíble. Es un entrenador que ganó todo, ganó todo en Sudamérica, ganó todo en el mundo, ganó tres veces la Intercontinental, fue campeón del mundo con Vélez y dos veces con Boca, ¿entonces de qué estamos hablando? Bianchi puede tener la misma jerarquía que un Lippi o un Capello, hablamos de un fenómeno absoluto...".

"Los dos mejores entrenadores que tiene la Argentina son Simeone y Gallardo. Tienen una mentalidad distinta, son opuestos, pero ambos son dos fenómenos. Simeone ya demostró en Europa que es un gran técnico y Gallardo tiene todo por delante aún, pero su manera de ser y de entrenar me parecen muy europeas. Después, también destaco a Pochettino y, para mí, el más encantador es Bielsa".