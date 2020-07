De Rossi: “Cómo le vas a decir pecho frío a Messi que tiene dos huevos gigantes”

El italiano, campeón del mundo en 2006, defendió al argentino con elocuentes palabras. “Él se carga todo el equipo sobre su espalda”, resaltó.

Daniele De Rossi, ya retirado del fútbol profesional, sorprendió con su contundente defensa a Lionel Messi. “Cómo le vas a decir pecho frío a Messi que tiene dos huevos gigantes. Hay gente que tiene el coraje de decirle pecho frío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal”, declaró el histórico jugador de la en el diario La Nación de .

“Si en contás que en la Argentina le dicen pecho frío a Messi, acá se ríen, no entienden nada… Le dicen pecho frío a uno que marcó más de mil goles en su vida”, agregó el campeón del mundo en 2006, molesto por las críticas hacia el argentino.

El también ex-Boca hizo una comparación peculiar: “Él perdió dos finales de por penales, y yo soy campeón del mundo por penales. Mira, él es un pecho frío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006. ¿Y cuál es la diferencia? Cinco centímetros. No puede ser, no, me niego. Me gustaría que tengan en cuenta que muchas veces es el que se carga todo el equipo sobre su espalda”.

Con respecto a si el 10 del es el mejor del mundo, De Rossi tampoco esquivó la pregunta: “Futbolísticamente no hay nada más que explicar, se acabaron las palabras. Hay otros muy buenos, como (Cristiano) Ronaldo, que puede ser comparable desde los números, los goles y trofeos, pero después hay una cuestión de placer, y a mí me gusta ver a Messi”.