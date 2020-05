De Riquelme a ¡Schiavi!: los jugadores que despertaron la simpatía de Felipe Melo por Boca

El volante brasileño, que ya reconoció su sueño de jugar en el Xeneize, mencionó a los futbolistas que idolatra con la azul y oro.

Cada vez que tiene la oportunidad, Felipe Melo afirma que su sueño es jugar en Boca y la admiración que le provoca el Xeneize. Y este martes dio detalles de lo que siente, al elegir a una serie de futbolistas que destaca por su trayectoria con la azul y oro.

En una entrevista que brindó a Planeta Gol, por TyC Sports, el brasileño señaló que "he visto muchos jugadores que me encantaban que jugaron en Boca: vi jugar a Riquelme, después jugué contra él en . A la Brujita Verón, ese era una cosa de locos, es uno de mis ídolos máximos, no fallaba un pase. Después no hace falta hablar de Maradona. Y después Schiavi, que pegaba unas patadas de abajo para arriba así, me encantaba", destacó, dejando claro que le gustan los habilidosos pero también los de juego más duro, similar a su estilo.

"Por Boca siento simpatía. Por la mítica Bombonera, por la hinchada. Toda la gente aquí de mira a Boca, así como también mira a River. Pero Boca es una pasión de pequeño. Yo a Palmeiras lo amo, porque es mi club y me ha dado muchísimas cosas", completó sobre este sentimiento.

Más equipos

Además, dejó claro que otro futbolista que admira es Lionel Messi, al manifestar que "para mí es el mejor de la historia, porque no es uno que hace una bicicleta, ni otra cosa, pero es un fenómeno. No le hace falta hacer la bicicleta para ser un fenómeno".