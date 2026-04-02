De Riad a Moscú... Se vislumbra en el horizonte el «trío esperado» entre Bivol y Petrov

Todas las miradas se dirigen de nuevo hacia un tercer enfrentamiento entre Dmitri Bivol y Artur Petrov, después de que la Federación Internacional de Boxeo haya abierto la puerta a la reanudación de este duelo mundial, tras el último combate celebrado en la capital saudí, Riad.

En lo que parece una prolongación natural de una rivalidad excepcional que ha cautivado a los aficionados al boxeo de todo el mundo, el presidente de la federación, Omar Karimlev, ha confirmado que ambos púgiles son candidatos a volver al ring en un tercer combate, que revivirá una de las rivalidades más destacadas de su categoría de peso y le aportará una nueva dimensión de emoción y expectación.

Señaló que el camino hacia este enfrentamiento no será directo, ya que se espera que tanto Bivol como Petrovich disputen un combate preliminar antes de que se definan los detalles del tercer encuentro, tras lo cual comenzarán las consultas oficiales para determinar la fecha y el formato adecuados, con la previsión de que estos pasos se pongan en marcha a finales de este año.

En la búsqueda de un escenario a la altura de este evento, Moscú se ha perfilado como la opción preferida para acoger el combate, gracias a su capacidad organizativa y a una infraestructura capaz de albergar un enfrentamiento de esta envergadura, según confirmó Karimlev.

«La Federación Internacional de Boxeo está totalmente preparada para organizar un tercer combate entre Bivol y Petrov, ya que este enfrentamiento constituye un evento mundial de primer orden», afirmó. «Se prevé que ambos disputen un combate preparatorio antes de volver a enfrentarse, tras lo cual se podrá pasar a la fase de planificación y organización oficial a finales de año. Nuestra prioridad es celebrar este combate en Rusia, concretamente en Moscú».

Entre el momento de la coronación en Riad y el inicio de la cuenta atrás para una nueva etapa, esta trilogía parece una historia aún inconclusa, una historia de lucha por la cima que regresa esta vez a través de la Federación Internacional de Boxeo, en medio de la expectación mundial por saber cómo se escribirá su final.