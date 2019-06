De pedirle una foto en un hotel a compartir la delantera de la Selección argentina

En febrero de 2011, Matías Suárez, ayudado por Biglia, cumplió su sueño de conocer a Messi. Ocho años después, jugarán juntos en la Albiceleste.

Después de jugar durante ocho temporadas en el fútbol de , donde se transformó en figura y símbolo del , Matías Suárez volvió a para cumplir todos sus sueños en apenas un puñado de meses. A mediados del 2016, el jugador de 31 años regresó a de Córdoba, su casa, el club en el que había debutado hacía más de una década. Estuvo en el Pirata dos torneos y medio, hasta que recibió el llamado de Marcelo Gallardo desde Núñez.

Cuando Suárez se puso la 7 de River, su realidad se transformó de una manera impensada. No sólo porque ya desde su partido presentación, ante , en Mendoza, mostró en apenas media hora que el Muñeco no se había equivocado con su contratación, sino también por todo lo que le pasó -y le sigue pasando- en este primer semestre del 2019.

Además de haberse ganado la titularidad en el Millonario a fuerza de goles (ocho), asistencias (tres) y muy buenas actuaciones -en 19 partidos disputados-, Suárez sorprendió a más de uno al ser citado por Lionel Scaloni para los amistosos de marzo de la Selección argentina; y aún mucho más unas semanas más tarde, cuando el DT decidió incluirlo entre los 23 que jugarán la .

De hecho, frente a Nicaragua, en la última prueba previa al debut en , el hombre de River fue confirmado como titular, por lo que compartirá el ataque nada menos que con Lionel Messi, su ídolo, el mismo a quien hace ocho años le pidió una foto a la 1.30 de la madrugada, en , luego de un amistoso (triunfo 2-1 ante ) de la Selección que en ese entonces dirigía Sergio Batista.

Cuando finalizó aquel encuentro, Suárez se encontró en el hotel donde concentraba Argentina con su amigo y compañero en Anderlecht, Lucas Biglia, quien había jugado ese amistoso, para pedirle que lo ayude a cumplir el deseo que puede tener cualquiera fanático del fútbol: sacarse una foto con Messi.

"Le pedí a Lucas que viera si lo podían llamar a la habitación. Y se portó diez puntos. Imaginate: 1.30 de la madrugada, después de jugar, ya en su habitación y te llaman para pedirte que vayas unos minutos. Lionel no tuvo problemas y bajó para charlar un rato y sacarse un par de fotos. Eso marca su humildad", relató Suárez, en una entrevista que le dio a El Gráfico en 2012, y agregó: "No le dije quién era. Lucas le había dicho que estaba con un amigo abajo y nada más. No le pude decir nada, de los nervios que tenía. Lo vi y se me puso la piel de gallina. Sólo posé y me sacaron la foto".