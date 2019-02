De lo futbolístico a lo simbólico: ¿Qué perdió más River en el mercado de pases?

El Millonario se desprendió de dos históricos y Gallardo deberá suplir su ausencia tanto dentro del equipo como en lo que representan para el club.

El recientemente finalizado mercado de pases veraniego pareció, desde los movimientos, tranquilo para River. Sin embargo, en esa poca actividad, el Millonario se despidió de futbolistas que hicieron historia con la banda y que se ganaron un lugar en el corazón de los hinchas.

Pero no fue sólo lo emocional lo que hizo a estos traspasos tan importantes: en lo futbolístico, Marcelo Gallardo perdió a dos titulares indiscutidos, fundamentales en la conformación del equipo y muy difíciles de reemplazar. Uno de ellos, particularmente, casi imposible.

Después de los festejos en Madrid ante Boca, el Pity Martínez avisó que serían sus últimas horas en Núñez y el Muñeco ya se agarraba la cabeza: encontrar a otro futbolista con las características del 10, económicamente alcazable para un River que gastó fortunas en mercados de pases anteriores y que pudiera encajar en su esquema sería todo un desafío para el entrenador que, después de unos días de búsqueda, avisó: "Traer por traer, no. Si vemos alguna alternativa válida, la evaluaremos. Tienen que ser alternativas de utilidad. Si no hay nada, nos quedaremos con el plantel que tenemos". Y unos días más tarde, de forma inesperada, Jonathan Maidana puso fin a un glorioso ciclo de ocho años donde vivió todo tipo de situaciones y alcanzó la gloria máxima, con dos títulos continentales, para marcharse a Toluca.

¿Qué hizo River? Sumar alternativas en los puestos más descubiertos sin hacer enormes inversiones. El primero que se sumó fue el defensor Robert Rojas, zaguero paraguayo que llegó proveniente de Guaraní por el que el club de Núñez pagó USD 1.250.000 por el 50% del pase. ¿Es el reemplazante de Maidana? No. Rojas llega a cubrir una posición que quedó debilitada tras la salida de Jony, pero no tiene la titularidad asegurada (debutó por una lesión de Martínez Quarta). En el caso de Matías Suárez, segundo refuerzo y el mayor gasto del Millonario en este mercado (2.85 millones de dólares por el 50% de su ficha), la situación es similar: aunque llega al club con otros laureles y experiencia, el cordobés no es el reemplazante del Pity -en este caso, nadie lo será-, aunque brindará una alternativa muy importante para Gallardo en el ataque, ya sea más retrasado o arriba.

Por último, River sumó a Jorge Carrascal (500 mil euros por su préstamo de 12 meses), un mediapunta de 20 años al que algunos se animaron a llamar "el Neymar colombiano". Por lo pronto, es una apuesta de Gallardo que espera tenerlo a punto con el correr de los partidos para potenciar a un equipo que, a pesar de no contar más con el Pity, no se desarmó. Porque el refuerzo más importante del campeón de América,en definitiva, fue haber podido sostener a otros futbolistas que parecían tener un pie afuera del equipo: Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré. Las continuidades serán las que, sumadas a los tres arribos mencionados, permitirán que River continúe funcionando

"Estoy conforme con el mercado. Tal vez nos faltó una cosita más pero estoy conforme. Necesitábamos sumar en los puestos vacantes, dos puestos que eran importantes para nosotros como Maidana y el Pity", explicó Gallardo tras el triunfo ante Godoy Cruz y fue clarito: "Somos un buen equipo con un buen plantel que consiguió algo importante hace no mucho tiempo".