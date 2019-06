De Ligt le da a Umtiti una última oportunidad en el Barcelona

Con el holandés en la Juve, el francés seguirá en el club como era su deseo pero vivirá una temporada de reválida tras un año casi parado.

EDITORIAL

Samuel Umtiti tenía un pie y medio fuera del hasta hace pocos días. La junta directiva, todavía enojada con el central por su tozudez a la hora de negociar su renovación hace un año, ha valorado muy seriamente la posibilidad de traspasar al francés, que también ha perdido ascendencia en el vestuario tras rechazar la intervención quirúrgica en su maltrecha rodilla para optar por un tratamiento conservador que le ha dejado prácticamente en blanco durante toda la campaña. El Barcelona, decidido en acometer la incorporación de Matthijs De Ligt, había resuelto prescindir de él pero con el holandés en la todo cambia para el ex del .

Por lo pronto deja de ser transferible y recuperar su mejor versión para aprovecharla y no para ponerle en el escaparate es ahora el objetivo de la dirección deportiva. El propio Umtiti, de hecho, ha expresado en numerosas ocasiones que su intención era quedarse y el pasado 9 de junio insistió en que "la próxima temporada estaré en el Barcelona" en los micrófonos de RTL. De todas formas si se acaba quedando como es su deseo no será tanto por este motivo como por la circunstancia de que el club catalán haya preferido apostar por Neymar Da Silva antes que por De Ligt.

Porque no ha habido ofertas de peso para llevarse al francés. Recientemente se ha rumoreado con una posible propuesta de parte del que no es tal, según ha podido comprobar Goal, así que las opciones de futuro de Umtiti eran más bien reducidas incluso en un contexto en el que De Ligt se hubiera enfundado la casaca barcelonista. Ello ya no sucederá, salvo sorpresa mayúscula, y el francés tendrá ahora una nueva oportunidad para recuperar su sitio en el once azulgrana, actualmente en manos de un Clément Lenglet que ha brillado en su primera temporada en el Camp Nou.

Umtiti apenas ha participado en quince partidos esta temporada, lo cual no supone ni una cuarta parte de los choques que ha tenido que disputar su equipo, y tanto la cúpula directiva del Barcelona como sus compañeros esperan mucho más de él en la que será su cuarta temporada en azulgrana tras incorporarse el verano de 2016 de la mano del entonces secretario técnico Robert Fernàndez. Sin De Ligt, Umtiti sale reforzado a pesar de que hace un mes era carne de traspaso. Eso sí, no habrá otra oportunidad. Si no la aprovecha en un año puede encontrarse en la misma situación sin posibilidades de