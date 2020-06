De Laurentiis: "¿Fabián Ruiz? Una oferta de 100 millones la estudio, por 60 ni la considero"

El presidente del Nápoles vuelve a enviar un mensaje claro a Real Madrid y Barcelona

Genio y figura hasta la sepultura, el presidente del Nápoles ha enviado otro aviso a navegantes. Ante el interés de y FC en conseguir el fichaje de Fabián Ruiz, ex del Real Balompié, Aurelio De Laurentiis ha concedido una entrevista para hablar de su postura en el mercado de fichajes. De esta manera, en declaraciones a 'Corriere dello Sport', el presidente del Nápoles volvió a dejar claro, que si vende, lo hará por una auténtica fortuna.

De Laurentiis: "Por Fabián Ruiz no escucho ofertas de 60 millones"

Preguntado por el futuro de Fabián Ruiz, pretendido por Real Madrid y Barcelona, el presidente napolitano comentó: “A Fabián le quedan tres años con el Nápoles, a Koulibaly dos. No hay ningún problema. Si llegan , o con 100 millones, me lo pensaría y lo más probable es que los vendiese, siempre y cuando quieran ellos", explicó. Después, a continuación, dejó claro cómo 'tasa' el valor de sus estrellas: "Una oferta de 60 millones ni la considero. No necesito dinero, veo equipos con cuatrocientos millones de deudas. Yo no le debo nada a nadie", argumentó.

Mertens y Callejón se quedarán en el Nápoles

Sobre la renovación del belga Dries Mertens, cotizado en el mercado y objeto de deseo de muchos equipos, De Laurentiis comentó: "Es un hombre especial, muy listo. Renovarle el contrato a un jugador con 33 años no está en nuestras costumbres, pero con él fue sencillo. Y cuando colgará las botas, me gustaría encontrarle un papel para seguir colaborando", dijo.

Por último, el máximo mandatario del Nápoles reiteró la intención de quedarse con Callejón, que caduca contrato en junio: "Hablé con él en septiembre u octubre, modifiqué su contrato y su agente no nos dijo nada más. Sabe las condiciones", sentenció.