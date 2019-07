De las lágrimas en Rusia a las sonrisas en Estados Unidos: cómo el fichaje de Edson Álvarez con Ajax lo levantó de la frustración del Mundial

Álvarez no estuvo a la altura de su potencial en el Mundial, pero ayudó a México a ganar la Copa Oro y ahora está en camino al Ajax.

Edson Álvarez no se sintió como un perdedor. Claro, el Mundial de 2018 no fue como lo tenía previsto. El periódico francés L’Equipe lo puso en el peor XI del torneo -una selección que sin duda lo espoleó por el autogol frente a en el último partido de la fase de grupos- Fue un error que lo dejó con lágrimas después de que sonara el silbatazo final en la derrota por 3-0 del Tri

Sin embargo, la estrella en ascenso del sabía que venían mejores cosas por delante. “Las únicas personas derrotadas en el mundo son aquellas que dejaron de luchar y soñar”, escribió en su cuenta de Instagram luego de que fuera eliminado por en octavos de final.

Hoy, los sueños de Álvarez están con vida y marchan por el camino correcto. Con 21 años, este verano lo recordará por haber levantado la y ser transferido al de . El club de Ámsterdam logró defenderse de las ofertas del y Wolverhampton por el versatil defensor que, desde aquellos momentos difíciles en Rusia, ayudó al América a coronarse en y se convirtió en pieza fundamental de la Selección mexicana dirigida por Gerardo Martino.

Cada verano ha traigo algo nuevo para Álvarez. Aunque acudió al Mundial del 2018 como lateral derecho, actualmente es el mediocampista titular en la formación 4-3-3 de Gerardo Martino. Esta temporada, Miguel Herrera lo desplegó con mayor frecuencia con Guido Rodríguez en el mediocampo y su comodidad creció jugando en dicho rol.

“De verdad, me siento cómodo en mediocampo, me siento realmente cómodo jugando como un cinco”, dijo Álvarez a Goal en este verano. Para ser honesto, ser lateral derecho no es mi fuerte. Al final del día, siempre he dicho que es futbol y en el momento en que el técnico me necesite ahí. Quería mostrarle que puedo hacerlo”.

El verano del 2017 también fue de formación para Álvarez. Juan Carlos Osorio decidió llevarlo a Copa Confederaciones para observarlo aunque no fue parte del equipo. Luego, Osorio lo convocó a la Copa Oro del 2017 como el lateral derecho del Tri, allanando el camino para actuar en el Mundial después de las lesiones de Diego Reyes y Néstor Araujo que le permitieron formar parte del equipo. Desde el 2017, Álvarez mencionó que su sueño era jugar en Europa. Lo que alcanzaron Rafael Márquez y Héctor Moreno tuvieron gran efecto en el defensor.

“No podía creerlo, ser un futbolista jóven que en ese momento tenía 18 o 19 años. Me sentí realmente feliz de involucrarme con estas estrellas, con estos cracks que han hecho muchas cosas a lo largo de su carrera”, recordó Álvarez el año pasado. “Vinieron a darme consejos, consejos también en la cancha. Me siento muy afortunado de haber estado con el grupo porque me hizo crecer diariamente”.

Ahora Edson está listo para seguir los pasos de esos jugadores. La presencia física de Álvarez, más su manejo de pelota hacen que sea fácil ver por qué un equipo como Ajax querría traerlo.

Fue un final frustrante para su mandato en , con lesiones que lo limitaron y mantuvieron fuera de Liguilla en el Clausura. Un problema en la rodilla amenazó con mantenerlo fuera de la Copa Oro, pero se recuperó rápidamente del golpe sufrido en un amistoso previo al torneo contra y jugó los noventa minutos completos en todos los partidos de México, a excepción de uno de ellos.

“Se están abriendo las posibilidades. Estoy muy feliz de estar cada vez más cerca de este sueño que deseo con todo mi corazón y espero que sea lo mejor para mí”, dijo Álvarez anteriormente en el torneo.

Su prueba en la final de Copa Oro fue una de las más grandes hasta la fecha. Con poca ayuda de los demás, se le encomendó controlar el mediocampo de los Estados Unidos que incluía a un veterano como Michael Bradley y una joya en bruto como Weston McKennie. Jugó bien al medio y pasó gran parte del segundo tiempo cubriendo a los dos corredores centrales, un cambio táctico insertado por el Tata Martino para liberar a sus jugadores y así avanzar más en el campo, frustrando a los extremos de Estados Unidos. Funcionó bien, con México ganando 1-0 gracias un gol en el segundo tiempo de Jonathan Dos Santos.

Álvarez se ha apoyado en Rodríguez a su lado para cubrirlo si se ubicaba mal en el campo. Con México, tenía a Moreno y Carlos Salcedo detrás de é, pero tenía mucho menos apoyo en el mediocampo. Parecía verse cómodo a medida que avanzaba el torneo, incluso cuando el resto de la Selección mexicana cumplía desde la fase de grupo hasta la eliminatoria. Edson ayudó al Tri a quedar campeón en el torneo y se vio radiante durante los festejos en Chicago, con la victoria de la Copa Oro llegando apenas un año después de aquellos frustrantes momentos en el Mundial.

Con una gran responsabilidad de jugar para México en el futuro y un emocionante futuro con los campeones de la , Álvarez debe sentirse un ganador.