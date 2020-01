De Jong: "No me arrepiento de fichar por el Barcelona, ojalá me retire aquí"

El holandés se muestra muy satisfecho en el club catalán pero se pone un 6: "sé que puedo hacerlo mejor".

Frenkie De Jong concedió una entrevista al diario Sport en la que repasó diferentes cuestiones de la actualidad barcelonista y también relativas a su propia situación veinticuatro horas después de cumplirse un año del anuncio de su fichaje por el . El holandés sostiene que jugar en el Camp Nou es "un sueño que tenía desde pequeño" y niega arrepentirse de fichar por el Barcelona. "No, no es verdad. No me arrepiento de haber fichado por el Barça, ni siquiera durante un segundo. Estoy muy feliz porque siempre quise jugar aquí. Estoy jugando con futbolistas que para para mí son auténticas leyendas, lo estoy disfrutando y además estoy aprendiendo mucho. Estoy en el mejor club del mundo, en una ciudad maravillosa y con un clima estupendo".

En este aspecto, el centrocampista no se muestra del todo satisfecho con su rendimiento, por lo menos no todavía. "Me pondría un seis. De momento, un seis o un seis y medio. He jugado muchos minutos y he jugado más o menos bien, estoy contento, pero sé que mi rendimiento puede ser mucho mejor" expresa antes de hacer público su deseo de pasar toda su carrera en el Camp Nou. "Ojalá. Siempre quise jugar en el Barça. No sé qué pasará en el futuro, pero estoy muy feliz aquí y no hay otro paso más que el Barça. No hay un nivel superior al del Barça".

Así, De Jong asegura que "intentaré dar lo mejor de mí mismo y pasar unos años maravillosos en el Barça. Muchos años. Ahora me centro en entrenar duro y ofrecer lo mejor de mí mismo. Ojalá pueda ser recordado; quizá no como una leyenda, pero sí que la gente me recuerde como un buen jugador. Espero estar hasta el final de mi carrera". Igualmente, habla de Ernesto Valverde y de la llegada de Quique Setién. "Creo que podíamos jugar mejor, pero tampoco lo estábamos haciendo tan mal. Vamos primeros en la Liga, estamos en los octavos de la Champions y nos clasificamos en la , aunque es evidente que no jugamos como queríamos ante el Ibiza. Lo hicimos bien con Valverde y espero que podamos seguir haciéndolo bien con Setién".

También tiene palabras de elogio hacia Leo Messi, al que ve como "el mejor del mundo". Es más, "hay una gran diferencia entre él y el resto de jugadores". El holandés se refiere también a sus objetivos y señala "la " como el predilecto. "Es una competición especial porque si tienes un mal momento en un partido, estás fuera. O si tienes mala suerte. La Liga es diferente, son 38 partidos y si tienes un mal rato lo puedes arreglar. Pero en la Champions tienes diez minutos malos y te olvidas. Es mucho más complicado ganarla".

Más allá de Messi también elogia a sus compañeros pero elige quedarse con uno. "Busquets me ayudó mucho en muchas cosas. Podría decir que cuidó de mí, en cierto sentido: por ejemplo el primer día que llegué a Barcelona, antes de que empezasen los entrenos, me escribió un mensaje para preguntarme si necesitaba algo y nos reservó mesa en un restaurante a mi novia y a mí. Se portó muy bien. Si tuviera que quedarme con uno, diría Busquets, aunque todos me han ayudado mucho".