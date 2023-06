De Jong lamenta que Messi no volviera al FC Barcelona: "Es una pena"

El centrocampista azulgrana quería al crack argentino en el Camp Nou y lamentó que no haya podido regresar.

Después de ganar LaLiga, no fueron pocos los aficionados del FC Barcelona que se ilusionaron con el regreso de Lionel Messi al Camp Nou. Incluso futbolistas azulgranas como Frenkie De Jong soñaban con volver a jugar con el delantero argentino, quien finalmente eligió irse al Inter Miami.

Reflexionando sobre la incapacidad del Barça para traer a Messi de regreso a Catalunya, el centrocampista holandés, que pasó dos años junto a Messi entre 2019 y 2021, dijo a "The Telegraaf": "Creo que a todos los equipos les gustaría tener a Lionel, porque marca la diferencia. En cualquier momento, en cualquier lugar. Es una pena que no haya venido a Barcelona. Me hubiera gustado que estuviera con nosotros. Ahora veremos quién viene y quién se va”.

Precisamente De Jong se encuentra entre los que han generado muchos rumores en las últimas ventanas de mercado, ya que estuvo fuertemente vinculado con el Manchester United, pero el mediocampista de 26 años espera quedarse. En ese sentido, esto dijo sobre su propio futuro: “Me siento bien en el Barcelona. Si todo va bien me quedaré allí. No puedes decir nada al 100%, pero supongo que la próxima temporada jugaré en el Barcelona”.