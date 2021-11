De "guerrero" a "sheriff": Vidal renace en el Inter de Simone Inzaghi

Ya no lo llames simplemente un "guerrero": los dos últimos partidos de la UEFA Champions League lo ayudaron a ganar un título importante. Arturo Vidal se ha convertido en el "sheriff" del Inter de Simone Inzaghi: figura base en el centro del campo Nerazzurri, despliegue y fuente de juego, como sucedió en otros lugares hace años.

Será porque la tentación de arrebatarle la "estrella" al FC Sheriff Tiraspol es demasiado grande para ser descuidada, será porque, más simplemente, a veces las cosas deben salir bien, pero Vidal es esencialmente un jugador determinante en comparación con el pasado reciente.

Mérito de su carácter, nunca realmente dócil a pesar de los problemas físicos que han caracterizado parte de las últimas temporadas, pero también de un entrenador que parece haber encontrado la clave justa para exaltarlo, haciéndole vivir una segunda juventud que a los 34, hacia los 35 , probablemente ni siquiera pensó que podía saborear.

Fue precisamente en San Siro, en el partido de ida, donde el hombre de La Roja encontró el gol y la actuación que le permitió pasar definitivamente la página que contenía la definición de "decadencia", abrazando la de "constancia" en el rendimiento en el rectángulo verde.

A partir de ese momento, aún quedaban algunos pequeños problemas físicos, entre ellos el síndrome gripal que le obligó a saltarse el partido frente a la Juventus (en la víspera arrancó como posible titular), un reto en curso ante el Empoli y la llamada a la titularidad contra los moldavos.

Excelente actuación, asistencia (en el acta) para Marcelo Brozovic y muchos saludos a la crítica: bueno, también porque en el Inter el tema del medio se estaba volviendo aún más espinoso después de las pruebas no excepcionales de Hakan Çalhanoğlu, que ahora mira en el chileno la jerarquía desde el banquillo.

Inzaghi los gestionará a partir de ahora, alternándolos a la perfección para encontrar el equilibrio adecuado: sólo el equilibrio en el campo, sin embargo, es lo que se le pide a Vidal partido a partido para equiparar las dos fases.

“Hoy era una final para nosotros. Llevamos dos años quedando fuera en primera fase. Este año queremos cambiar las cosas, pelear por la Champions. Tenemos un gran equipo”, dijo el King a ESPN después del encuentro.

“Tuve una buena pretemporada, eso me ayudó mucho. La preparación que tengo acá y en la casa con el profesor Juan (Ramírez) me ayuda bastante. Me siento al cien por ciento, mejor que hace mucho tiempo, y hoy se notó. Corrí mucho, me sentí bien de piernas, quité muchos balones y estuve en las dos áreas”, complementó al citado medio.

"Estoy contento. Jugué como me gusta, me sentí bien", explicó tras el pitazo ante los de Transnistria a los micrófonos de Mediaset.

Ya no es una sorpresa, aunque hay que admitir que lo fue: la temporada aún es larga, pero Vidal parece haber superado definitivamente el mayor obstáculo, el de las expectativas. Empezar, como sabe hacerlo bien incluso en el campo, desde atrás y proponerse como uno de los jugadores más en forma, indicando el camino del renacimiento del fútbol y volviendo a la camiseta como titular, con constancia y decisión. Y la estrella de sheriff.