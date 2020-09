De descartado a titular: La redención de Philippe Coutinho en el Barcelona de Ronald Koeman

El brasileño se reivindica como titular en su posición natural y devuelve la confianza de Koeman con la asistencia del 2-0 de Ansu.

ANÁLISIS

Philippe Coutinho ha empezado con buen pie su segunda etapa en el , club al que ingresó en enero de 2018 en busca de la para ver cómo en 2019 sus excompañeros en el se proclamaban campeones tras barrer a los azulgrana en el mismo Anfield que una vez fue su casa. No convenció en su primer año y medio en azulgrana y se marchó al Bayern donde hace mes y medio sí logró la corona continental, aunque como suplente. El Barcelona lleva mucho tiempo convencido de la necesidad de venderle pero no ha encontrado comprador por lo que no le ha quedado otra que darle dorsal para verle de titular y marcando diferencias ante el .

La situación de Coutinho ha dado un vuelco. Su agente, Kia Joorabchian, lleva meses buscándole acomodo en la Premier League pero ni el Tottenham ni el Arsenal pueden permitirse una ficha tal elevada como la del brasileño mientras que el Newcastle dejó de ser una opción viable al frustrarse la venta del club. Sin ofertas, su continuidad se ha producido más por la fuerza que por convicción pero él da muestras de no querer desaprovechar esta nueva e inesperada oportunidad.

Koeman utiliza a Coutinho en su posición

El brasileño que llegó para hacer de Andrés Iniesta y acabó en el sitio de Neymar Da Silva al fin juega en su posición, la de mediapunta. Ronald Koeman no ha tardado en entender que el rol de enganche es el que le permite explotar sus mejores virtudes y el jugador cuajó un buen partido y hasta se permitió una asistencia para que Ansu Fati marcara el 2 a 0 y encarrilara el choque ante el Villarreal. Sus números permiten pensar que pueda ser inmportante en este Barcelona.

Minutos 70 Recuperaciones 4 Precisión de pase 91,5% Asistencias 1 Remates 2

Son datos que ganan especial mérito sabiendo que el 40 de sus 47 pases fueron en campo contrario y aún así fue el futbolista con mejor precisión en este aspecto, buena prueba de que el brasileño está recuperando parte de la confianza perdida. Además, rayó a buen nivel jugando al primer toque pues contactó el balón en 62 ocasiones, de las que 43 fueron para dar un pase, y se impuso en 6 de los 8 duelos que se le plantearon. Eso sí son números que se acercan a los de un jugador que marca la diferencia.

La salida de Luis Suárez reajusta el ataque

Si algo llamó la atención en el once del Barcelona fue la ausencia de un Luis Suárez que minutos antes se había estrenado como goleador del Atlético por partida doble. La ausencia del uruguayo y el cambio de modelo genera nuevas posibilidades en el frente de ataque y ayer ya fueron Leo Messi, Antoine Griezmann y Ansu los que acompañaron a Coutinho para protagonizar una goleada ante un Villarreal a medio construir pero que se marca objetivos importantes esta temporada.

Y si bien es cierto que falta un delantero centro y que el club intentará traerlo como admitió el propio Koeman tras el partido también lo es que Coutinho afronta la temporada de su redención, una nueva oportunidad para demostrar desde su posición natural por qué el Barcelona le convirtió en el futbolista más caro de su historia.