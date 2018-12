De Arellano a Saprissa: "No se debe festejar antes de tiempo"

Cuando los morados ganaban 1-0, la voz del estadio explicó a los hinchas la salida para los festejos. En Herediano usaron el episodio como motivación.

La historia estaba complicada para Herediano, y más aún para Omar Arellano, quien había marcado en contra el tanto con el que Saprissa se estaba coronando campeón en el partido de vuelta, con el 1-0 y 3-2 global. En el entretiempo, la voz del estadio de los morados descorchó la champaña antes de tiempo y lo pagó caro.

Según reveló el propio delantero mexicano en una entrevista con ESPN, antes del entretiempo, los jugadores del Team escucharon cómo por los artoparlantes se les daba instrucciones a los hinchas de Saprissa sobre cómo proceder para la celebración del título.

"Sí, escuchamos. De hecho el técnico, Jafet Soto, estaba afuera y también escuchó. Eso, por supuesto, sirvió de motivación para darnos ese plus. El equipo se brindó con todo en el segundo tiempo", dijo el atacante de 31 años.

"Eso queda como lección, de que no se debe festejar antes de tiempo, hay que jugar los partidos", disparó Arellano, quien se desahogó como pocos con el triunfo, no solo por cómo había empezado el encuentro, sino porque el año pasado no había podido celebrar.

"En la pasada final (ante Saprissa) fallé un penal y ahora tuve esta oportunidad, fue un torneo muy positivo", finalizó el número 27 de los florenses.