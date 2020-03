DAZN en Argentina: qué es, qué deportes ofrece, cómo usarlo y precio

El servicio de streaming comienza a compartir su contenido global en diferentes mercados.

DAZN, el servicio global de streaming de deporte en directo y bajo demanda, aumentó desde el 2020 su alcance, expandiéndose a más de 200 países y territorios. De esta manera, parte de la plataforma se podrá ver y consumir en .

QUÉ ES

DAZN (se pronuncia "Da Zone") es el primer servicio de streaming del mundo dedicado a los deportes en vivo, ofreciendo a los fanáticos acceso ilimitado a la más amplia gama de deportes, en vivo o a la carta, en prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet. DAZN ya funciona con contenido exclusivo en , Canadá, , , , , , y . A partir del 2020, expandió su alcance a más de 200 países.

Más equipos

QUÉ DEPORTES OFRECE

En la Argentina, y como primera fase de esta expansión mundial, DAZN ofrecerá su servicio en inglés y se centrará en boxeo, aprovechando la importante inversión realizada en este deporte durante los dos últimos años. DAZN posee los derechos internacionales de muchas de las principales promotoras de boxeo del mundo, como Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA y GGG Promotions. Púgiles como Álvarez y Gennady "GGG" Golovkin formarán parte de las peleas de primer nivel y del contenido de producción propia original en la programación de este nuevo servicio.

Además de los eventos deportivos en directo, DAZN ofrece un archivo cada vez mayor de peleas clásicas, reportajes sobre los diferentes deportistas y una extensa lista de contenido original con títulos como 40 DAYS, The Making Of y ONE NIGHT.

La aplicación de DAZN está disponible en Android así como en dispositivos de tablets en Google Play y iOS, incluido el iPhone, iPod touch y iPad. Además, DAZN está disponible en Amazon Fire TV, Fire TV Stick y Android TV.

Se podrá registrar hasta cinco dispositivos por cuenta y dos de ellos podrán utilizarse de forma simultánea.

Para más información, puedes acceder a la web oficial de DAZN en España y también puedes suscribirte al perfil de DAZN España en Youtube .

Ingresa a este link e informate sobre cómo ver DAZN en la TV: Smart TV, cable HDMI o Dong, las tres opciones.

-Descarga la app de DAZN desde la PlayStation Store.

-Una vez en la tienda de aplicaciones, ve a la parte superior de la pantalla y pulsa sobre la opción Buscar. Puedes navegar entre las opciones hasta encontrar la app de DAZN. Pulsa 'descargar'.

-En el menú principal de tu PlayStation 4 elige la sección TV y vídeo, pues es la que te llevará a las diferentes aplicaciones que tengas instaladas para visualizar tu contenido multimedia.

CUÁNTO SALE

Aún no están confirmados los precios para mercados como Argentina. En un principio, la información disponible es la de los costos en mercados asentados que ofrecen contenido exclusivo. En España, por ejemplo, sale 9.99 euros por mes, mientras que en Brasil el precio es de 19,90 reales.