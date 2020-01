David Villalba deja Delfín sin haber jugado un solo partido

El zaguero paraguayo llegó a Ecuador hace apenas diez días para incorporarse al rival de Olimpia, pero le bajaron el pulgar.

Una situación muy confusa se dio con el futbolista guaraní David Villalba, quien hace poco más de una semana fue presentado como nuevo jugador del Delfín ecuatoriano.

Villalba regresa a , tras enterarse que el entrenador del equipo, el español Ángel López, no dio su visto bueno para que siga siendo parte del plantel.

"Me sorprendió lo que paso aquí. Me recibieron muy bien, hicieron un seguimiento de lo que hice en Melgar y luego me salen con esto. Me deja triste porque fui muy bien recibido y me dijeron que me seguían desde hace mucho tiempo”, comentó Villalba a la AM1080 de Asunción.

“No quería tener problemas con nadie y se rescindió. El técnico no me conocía y al final me salen con esto que no sigo en Delfín”, agregó.

Con esta situación, Villalba está para volver al torneo paraguayo y ponerse de vuelta la camiseta de General Díaz, según lo confirmó el propio presidente de ‘Las Águilas’, Jorge González.

"David Villalba vuelve al club y va a jugar con nosotros. Vi las declaraciones del entrenador de Delfín y me parece que no es la forma ni la manera para expresarse por un futbolista", dijo González a la AM780.

Delfín será uno de los rivales de Olimpia en la fase de grupos de la próxima Copa Conmebol Libertadores.