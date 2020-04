David Suazo contó lo que significó para él jugar un Mundial con Honduras

Liga Nacional de Honduras: El ex futbolista hondureño recordó la clasificación a Sudáfrica 2010; también habló de sus pasos por Cagliari e Inter.

David Suazo fue uno de los jugadores que integró el plantel de Honduras que le dio a su país la clasificación a 2010, la primera Copa del Mundo de la H en 28 años. En una entrevista con el sitio oficial de la Concacaf, el ex delantero recordó lo que fue ese hecho.

"Después de estar cerca de lograr clasificar a las Copas del Mundo previas, finalmente lo logramos en 2010. Teníamos un grupo con 15 jugadores que jugaban fuera de Honduras, así que eso nos ayudó mucho, nos dio una mentalidad ganadora. Poder clasificarse a la Copa Mundial después de 28 años, estar en la Copa Mundial era importante para Honduras y para mí personalmente se siente muy bien que fui capaz de representar a mi país en el torneo más grande del mundo “, comentó el jugador, quien anotó 17 goles en 57 partidos para la Selección de Honduras en su carrera.

Por otro lado, Suazo recordó lo que fue su gran paso por el de la , donde convirtió 94 tantos en 255 partidos: “Cagliari es una parte de mi vida en la que me convertí en futbolista y hombre. Llegué a los 19 años y dejé de jugar a los 27, de niño a hombre. Cagliari me representa internacionalmente como futbolista. Me dieron tiempo para crecer desde la perspectiva del fútbol, ​​para cometer errores en el fútbol, ​​lo cual es importante para un jugador"

"Tuve grandes entrenadores que creían en mi capacidad , por lo que Cagliari es un lugar especial. Cuando dejé de jugar, me quedé a residir en la ciudad para entrenar y nació mi familia y creció aquí. Mi esposa es italiana, por lo que Cagliari es mi segundo hogar”, agregó.

Por último, habló de su pase a Inter, el club más importante donde jugó: “Cuando pasas de un club pequeño a un equipo grande e histórico como el Inter, te encuentras en una situación totalmente diferente. Te enfrentas a jugadores de primer nivel. Estás jugando para entrenadores de alta calidad. Creo que fue una gran decisión porque fuimos campeones ese año y luego, en 2010, pude trabajar con (José) Mourinho, ganar la Liga de Campeones y jugar con futbolistas como Samuel Eto'o, Diego Milito, Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo, Adriano, Marco Materazzi, Samuel, Iván Córdoba, Esteban Cambiasso".

"Cuando te encuentras con estos jugadores en el vestuario, jugando en el estadio más grande en contra de los mejores futbolistas en las mejores competiciones del mundo, nos enorgullece , y para mí como hondureño que forma parte de la historia de un gran Club como el Inter es un momento de orgullo. Son sueños que se han hecho realidad. Es un club que me dejó un profundo impacto y es una parte exitosa de mi carrera por todos los títulos que ganamos”, cerró.