David Luiz se ha convertido en el antihéroe del Arsenal

El defensor hace llorar al norte de Londres con una actuación desafortunada en Manchester. Anthony Taylor fue implacable y no le dejó errar más.

David Luiz se ha convertido en el antihéroe del . Al zaguero central le bastaron 25 minutos en cancha para influir directamente en los dos goles del , que mantienen a los Gunners muy lejos de la próxima , con dos acciones que condenaron a su escuadra.

La presentación del mundialista por en 2014 en Etihad este miércoles ha rozado el ridículo. Tras la lesión de Pablo Marí, segunda en una tarde desafortunada para Mikel Arteta y los suyos, el ex debió ubicarse en el centro de la defensa, junto con Mustafi, pero dudó tras un centro al área y un intento de despeje acabó convirtiéndose en la asistencia perfecta que necesitaba Sterling.

Eso, al final del primer tiempo, pues al comienzo del segundo lo jaló de atrás a Riyad Mahrez hasta hacerlo caer. Penal (cuarto en la temporada), roja y los Citizens de Pep aseguraron el festejo. Una pesadilla que se hace realidad. William Saliba, ya comprado, es una de las gotas de ilusión para el futuro defensivo del gigante londinense, que no paró de sufrir en Manchester (3-0).

David Luiz in the Premier League since returning to Chelsea:



2016/17: 0 penalties conceded

2017/18: 0 penalties conceded

2018/19: 0 penalties conceded



*joins Arsenal*



2019/20: 4 penalties conceded pic.twitter.com/zSRWuQyUbF — Squawka Football (@Squawka) June 17, 2020

Every Arsenal fan when David Luiz came on #afc pic.twitter.com/0lPG0muuO6 — Artekkers (Installment FC) (@AFCUMD1) June 17, 2020