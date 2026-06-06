Dato destacable: Quilindschy Hartman ha valorado recientemente la posibilidad de jugar con la selección de otro país

Quilindschy Hartman, con cinco partidos con la selección holandesa, valoró jugar con Curaçao. Así lo reveló el lateral izquierdo de 24 años del Burnley en De Oranjezomer.

El lateral admite que valoró esa opción para llegar al Mundial: «Tuve dos oportunidades, pero jugué dos partidos de más con Holanda».

«Estuve muy cerca, pero al final no se pudo», admite.

Nunca conoció a su padre biológico, pero tiene raíces curazaoanas por su lado y creció en Zwijndrecht con su madre y padrastro neerlandeses.

El seleccionador Ronald Koeman no lo convocó para el Mundial. «Entiendo perfectamente que no vaya, lo acepto».

«Pero, claro, uno quiere estar. Ya me perdí una fase final por lesión, así que es una pena. Pero lo entiendo y puedo vivir con ello», reconoce el exjugador del Feyenoord.

Koeman le dio la oportunidad de debutar con la selección holandesa en 2023 y, en el partido de clasificación para la Eurocopa contra Francia, marcó de inmediato.