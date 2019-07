Darwin Cerén: “Algunas veces cuando vengo por la Selecta, había días donde no daban ganas de entrenar porque estaba horrible la cancha”.

El jugador no se anduvo con rodeos en el programa radial Los Provocadores.

Darwin Cerén, fiel a su estilo de decir las cosas tal y como las ve, fue claro y directo en algunas situaciones del fútbol nacional las cuales considera que afectan al jugador salvadoreño.

Además, el del mediocampista del opinó de sobre las quejas de la afición que pide la cabeza de Carlos De los Cobos, tras el fracaso en : "Es normal que la gente pida que el entrenador no siga, no es algo exclusivo de El Salvador, en los malos resultados el primero que sale a relucir es el entrenador. No se debe ver solo lo malo, se han ganado partidos importantes”.

Referente a los estadios donde juegan los equipos de la Primera División y donde entrena la Selecta, Cerén dijo: “Tenemos jugadores muy técnicos, con entrega, ahora imagínate si entrenara todos los días en una cancha buena, habría un crecimiento. Algunas veces cuando vengo por la Selecta, había días donde no daban ganas de entrenar porque estaba horrible (la cancha), en cambio acá hasta ganas de quedarse a dormir en el campo, es una belleza”.