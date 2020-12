Dardo a Setién: "Un entrenador que manda a tomar por culo a la afición"

Serra Ferrer carga contra el exentrenador y la directiva actual del Betis

Lorenzo Serra Ferrer ha incendiado el entorno del al cargar directamente contra la cúpula del equipo y el exentrenador Quique Setién.

“Setién es un entrenador que manda, con perdón, a tomar por culo a la afición. Que dice que es verdiblanco de toda la vida, pero no es bético. O que dice que la afición del es mejor que la del Betis”, ha dicho en Onda Cero .

Serra Ferrer se refirió también al informe que el club elaboró sobre su persona en junio de 2017, a petición de los consejeros delegados del Real Betis, Ángel Haro y José Miguel López Catalán. El ex vicepresidente deportivo insistió en la necesidad de cambiar algo en la directiva para que la institución mejore: “Nada es eterno. Después de cinco años, el proyecto actual da muestras de agotamiento. Hay decisiones caprichosas. Los objetivos no deben ser tan mediocres. ¿Ser yo el presidente? No me veo capacitado para ser presidente del Betis. Eso son palabras mayores”,