Daniel Garnero solo piensa en ganar el clásico paraguayo

El entrenador de Olimpia no ocultó sus ganas de llevarse la victoria, en el primer clásico del año.

Daniel Garnero brindó una conferencia de prensa en la previa al primer clásico del año en el fútbol guaraní.

“Nosotros queremos ganar, no me conforma la idea de no perder. Es un juego donde hay tres resultados, pero todos tenemos en la cabeza y trabajamos en la semana para ganar”, aseguró el DT de un Franjeado que llega invicto a este tradicional encuentro.

El ex-Independiente de Avellaneda imagina “un partido intenso donde ninguno se va a querer equivocar” y advirtió que “ante un error o un acierto” el equipo que saque ventaja va a intentar manejar el juego.

Sobre el Ciclón de Barrio Obrero, el profesional argentino sostuvo que “tiene una mayor intención de juego que el semestre pasado”.

Olimpia y Cerro Porteño se enfrentarán este domingo, desde las 19:00 en el estadio Defensores del Chaco, con el arbitraje de Julio Quintana.