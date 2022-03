Dani: “Ojalá se consiga el título. Son 17 años hablando de mi gol”

¿Cómo viviste el partido? Nervios, tranquilo…

El comienzo del partido la verdad que estaba tranquilo porque el resultado era positivo pero mientras que iban pasando los minutos y el equipo no conseguía la victoria, tampoco estaba demostrando ser superior, pues sí que te pones nervioso, y más cuando marca el Rayo. Pero cuando el equipo está haciendo las cosas bien te tiene que acompañar la suerte y en esos minutos consiguió el empate que le daba el pase y sí que se pasó un poco peor de lo que esperaba.





¿Pensabas que iba a la prórroga?

Marcaron quedando cinco minutos y al Betis le quedaba poco tiempo de reacción. Sí que es verdad que no era para arriesgar y perderlo todo, teniendo en cuenta que tenías después media hora. A parte de tener buen equipo, el Betis este año está teniendo esa pizquita de buena suerte, pasó el día del Mallorca que le empataron y en un penalti le ganaron 2-1. La verdad es que el Betis no está siendo últimamente el de antes pero también es bueno que te acompañe un poco la suerte.





No fue el Betis de esta temporada. ¿Qué crees que le pasó?

Es un poco de cansancio, son tres competiciones. Aunque hayan habido rotaciones, los futbolistas importantes como Fekir, Guido, Canales han jugado casi todos los minutos y eso se nota. Hay picos de forma, que los hay en todas las temporadas, y hay momentos en los que no estás tan bien. Ahora mismo el Betis está acusando tanto esfuerzo y se está viendo en los resultados. Le ganó por la mínima al Mallorca, perdió contra el Sevilla, ha perdido contra el Atlético de Madrid, empató y sufrió contra el Zenit. La verdad es que ahora mismo no está en el mejor momento.





Pitido final, ¿qué recuerdos se te vienen a la mente? O lo primero que sientes es alegría.

Recuerdos se te vienen muchos y como tantas veces te lo recuerda la gente porque hace ya 17 años, la verdad que los recuerdos son bonitos. Y alegría también porque por ejemplo en mi familia somos todos béticos y mis hijos son béticos y no han visto a su equipo en una final y la verdad que alegría, por supuesto que sí.





¿Ves similitudes entre este Betis y el que ganó la copa? Porque hay dos pedazos de plantilla.

Hay similitudes pero la verdad es que en el que ganamos nosotros la final de la Copa del Rey había muchísima más gente de la cantera, gente de la cantera importante como Juanito, Rivas, Doblas o Joaquín, que eran titulares y en este caso pues no. Hay futbolistas de la cantera como por ejemplo Edgar, que está siendo importante, pero de los demás no hay nadie. Es un equipo con muchísima calidad pero yo no le veo semejanzas. Está claro que tiene gente arriba con calidad, nosotros teníamos a Edu, Oliverira, Fernando que también metía muchos goles, y este año está Juanmi, Canales, Fekir, Borja Iglesias, Willian José… son diferentes. Este equipo tiene más calidad en la posesión del juego y nosotros nos basábamos más en salir un poco a la contra con la rapidez de Oliveira.





¿Qué piensas del rival, el Valencia, aunque todavía quede mucho y pueda cambiar la situación de uno y otro?

El Valencia es verdad que no vive sus mejores momentos pero está claro que se han metido en la final por méritos propios. Le han ganado a una Athletic de Bilbao que le ha ganado al Real Madrid y al Barcelona y con un entrenador que está haciendo las cosas muy bien, que metió al Getafe en Europa y este año apenas sin fichajes ha metido al equipo en la final. En la Liga no está pasando apuros y en un partido puede ser bastante complicado porque ya sabemos cómo compiten los equipos de Bordalás, que compiten al máximo y arriba tienen a Bryan, Guedes, a Hugo duro y a Carlos Soler en el centro del campo. Tiene a gente que defienden bien pero tres o cuatro que marcan las diferencias arriba.





Oye y ahora un jugador cómo afronta la temporada. ¿Se va un poco pensando en la final?

Un futbolista es profesional y siempre piensa en el siguiente partido pero claro una final es muy golosa. No siempre vas a estar pensando en esa final, pero está ahí detrás. El Betis está en tres competiciones pero en la Champions ya no está metido porque es normal también, se acusa el cansancio, vamos a ver en la Europa League. No es que te vayas a quitar del cartel, pero un profesional, aunque quiera ganar todos los partidos, tiene esa fecha marcada porque ganar un título con el Betis es muy bonito, hace mucho que no se consigue y es muy importante para la afición.





Dani, tú siempre vas a estar en el recuerdo del bético, pero ya va tocando que haya otro protagonista y que el Betis levante la Copa, ¿no?

Yo la verdad que encantado de que no sea mi gol el último que ha dado un título. Yo tengo dos niños y la verdad es que me gustaría que no le dijeran siempre: “tu padre fue el que metió el gol de la final de la Copa del Rey”. Ojalá que pueda ver con mis hijos una final, que la voy a ver, y ojalá que se consiga un título. Pero la verdad es que sí, que ya va siendo hora, que son 17 años hablando de mi gol.





¿Qué me dices de Joaquín? Ahí sigue el tío.

A Joaquín yo lo he tenido de compañero desde juveniles y qué te voy a contar yo de él. Es un profesional como la copa de un pino, le han acompañado las lesiones y es un ídolo dentro del beticismo. Con sus cuarenta años no está con la misma velocidad ni con el mismo desborde que antes pero cuando sale tiene esa calidad que le permite seguir jugando en Primera división. Cada vez que sale lo hace bien y eso es muy difícil con cuarenta años y ya no solo se lo reconocen aquí, en el campo del Betis, sino que en todos los campos sale ovacionado y eso dice mucho de cómo es como persona y como futbolista.





Se hubiera merecido el gol. No definió como tú.

Sí, tuvo ahí la victoria pero ya el partido estaba casi terminado y hubiese sido una guinda muy buena pero ojalá lo haya reservado para la final.





El beticismo vuelve a sonreír. Es lo que le hacía falta.

El beticismo lleva mucho tiempo sin disfrutar. Se ha bajado después de ganar la Copa del Rey a Segunda división, después se ha conseguido ir a la Europa League… Son altibajos que hacen que un equipo no tenga esa estabilidad pero parece que últimamente se está trabajando bien. Se ha encontrado a un grandísimo entrenador, una gran plantilla, están acompañando la suerte de las lesiones y los resultados, que es lo más importante. Ya tocaba disfrutar y se ve en el ambiente todos los domingos en casa, en la afición, en la gente por la calle que está muy ilusionada que hace tiempo que no estaba y es lo más importante: que los aficionados estén ilusionados en ir al campo del Betis y disfruten con su equipo.





La última, ésto se tiene que acabar levantando la Copa.

Es la guinda de todo este año. Está claro que la Champions va a estar complicada porque el Sevilla está a muchos puntos, el Barcelona y el Atlético de Madrid aprietan mucho para meterse en esa competición porque es lo que le da caché. La Europa League está ahí pero también hay otros equipos como el Sevilla y el Barcelona, y en la Copa del Rey solo queda el Valencia y sería la guinda de toda la temporada conseguir un título y volver a levantar una Copa después de 17 años.