Damián van der Vaart causó revuelo el lunes en los últimos compases del partido de la Keuken Kampioen Divisie entre el Vitesse y el Jong Ajax. Durante la dolorosa derrota por 6-1 de los de Ámsterdam, la tensión se disparó cuando el centrocampista se enfrentó a su compañero Mark Verkuijl. Al final, otros compañeros tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

El partido en el GelreDome fue dramático para el Jong Ajax, que se vio superado por el Vitesse desde el principio. El equipo local aprovechó al máximo la defensa sorprendentemente débil de los jóvenes de Ámsterdam y se impuso con autoridad para lograr una victoria fácil. Gracias a esta amplia victoria, los de Arnhem mantienen sus opciones de ganar la cuarta fase. Si lo consiguen, se asegurarán la participación en los play-offs de ascenso.

La frustración del Jong Ajax se hizo evidente en los últimos compases del partido. Van der Vaart acababa de salir al campo cuando se hizo notar de forma negativa. Cometió una dura falta sobre Mathijs Marschalk. Esto provocó la irritación de Verkuijl, quien corrigió a su compañero con un empujón e intentó calmarlo.

Sin embargo, a Van der Vaart eso no le hizo ninguna gracia. Tras un gesto de rechazo y una breve protesta dirigida al árbitro Stan Teuben, buscó expresamente la confrontación con Verkuijl. Con visible emoción y un dedo acusador, se abalanzó sobre su compañero. Parecía inevitable que se produjera un altercado espectacular, pero no llegó a tanto: el capitán Avery Appiah y Ethan Butera reaccionaron con rapidez y lograron separar a los dos contendientes.

El incidente puso de manifiesto la frustración del Jong Ajax en una tarde en la que poco salió bien. Los jóvenes de Ámsterdam están viviendo, en cualquier caso, una temporada para olvidar rápidamente. Tras 35 partidos, son colistas de la Keuken Kampioen Divisie. La diferencia con el decimonoveno, el Helmond Sport, es de tres puntos.

Para Verkuijl, el partido contra el Vitesse supuso su regreso al Jong Ajax tras el trágico fallecimiento de su novia en diciembre del año pasado. La novia del futbolista, de 21 años, fue atropellada en Ede mientras corría y falleció en el hospital a causa de sus lesiones.

La conductora del coche —una mujer de 54 años de Veenendaal— se dio a la fuga tras el accidente, pero la policía pudo detenerla en su domicilio esa misma noche.