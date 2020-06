Da lo mismo Bayern, Juventus que Barcelona: Las increíbles estadísticas de Arturo Vidal

El chileno sigue demostrando con goles por qué ha sido indiscutible en todos y cada uno de los equipos en los que ha jugado, también el Barcelona.

EDITORIAL

Siguen cayéndole palos desde todos lados pero Arturo Vidal, ajeno al entorno y a los guardianes de las esencias, sigue hablando en el terreno de juego, donde ha logrado convertirse en un indiscutible para Quique Setién como ya hiciera en todos y cada uno de los equipos en los que jugó anteriormente desde que diera el salto a Europa en 2007. Porque ha sido fijo tanto para Robin Dutt (Leverkusen), Antonio Conte ( ) como Pep Guardiola (Bayern), tres entrenadores muy distintos que confirman la clase de jugador todoterreno que sigue brillando en el a los treinta y tres años que cumplió hace tres semanas.

Vidal, el jugador que todo entrenador quiere

Porque su incorporación fue una recomendación expresa de Ernesto Valverde tras molestarse al perder a Paulinho Bezerra el verano de 2018. La secretaría técnica le propuso el nombre del chileno como centrocampista de ida y vuelta y con capacidad para marcar desde la segunda línea y a fe que mejora al brasileño, especialmente en una segunda temporada en la que se encuentra a sólo dos goles de los que marcó en azugrana el actual centrocampista del Guangzhou, al que también dobla en asistencias a los compañeros. Lo gordo es que siendo un hombre de Valverde haya logrado convencer también a Quique Setién, más cercano al dogma cruyffista que su predecesor.

El cántabro se presentó al club diciendo que "quiero orden y Arturo tiende a desordenarse" según comentó en su primera rueda de prensa para rectificar y admitir, igual que hacía Valverde, que "nos da muchas cosas". Por lo pronto ante el Mallorca abrió el marcador con el gol más tempranero del Barcelona en los últimos tres años y medio y encarriló la victoria para arrancar el enésimo elogio de un entrenador que ya habla de él como "un jugador muy interesante" y al que le valora "un perfil que siempre es necesario en cualquier plantilla porue transmite energía además de su calidad" según comentó Setién antes de recibir al .

Firme presente pero futuro incierto: Conte le quiere en el Inter

Una vez más señaló que "estoy muy satisfecho con su rendimiento" como antes que él ya hicieran Dutt, Conte, Guardiola y Valverde. El italiano pretende volver a tenerle a sus órdenes la próxima temporada en el Inter y el chileno está por la labor como ya demostró en invierno cuando denunció impagos del Barcelona, si bien el sindicato de futbolistas no le dio la razón y el jugador optó por cerrar la boca hasta que fuera el momento y hablar donde mejor lo hace, en el terreno de juego. Es el centrocampista que acumula más minutos tras Frenkie De Jong y Sergio Busquets pero hay una parte del entorno que no le perdona que no le tire paredes a Leo Messi.

Y quizá quepa recordar la magnífica relación que une a ambos jugadores. O incluso que Sergi Roberto, Ivan Rakitic o Arthur Melo no hayan sido capaces de competir al mismo nivel que él, por las razones que sea. Algunos preferirían a un Riqui Puig que sólo ha demostrado estar muy verde para ser titular obviando que en el fútbol no se vive del futuro ni del pasado y que a menos que Xavi Hernàndez y Andrés Iniesta encuentren la fuente de la eterna juventud, Setién no tiene mejor opción que Vidal, un futbolista que ha tirado a puerta en nueve ocasiones y ha metido siete goles. Este Barcelona, lamentablemente, ya no es el de antes. Pero afortunadamente tiene a Arturo Vidal para que se note un poco menos, especialmente a la hora de mirar el resultado.