Curiosidad: Juan Escobar, entre el protocolo sanitario y el festejo de su gol

El jugador paraguayo intentó alejarse de sus compañeros, para evitar los abrazos tras convertir un tanto. No lo logró.

Juan Escobar anotó el gol con el que derrotó a (1 – 0) en la noche del último miércoles, por la Copa por .

El futbolista guaraní, de 25 años, experimentó una rara sensación tras su anotación debido al protocolo sanitario que se le exige a los protagonistas.

“En el festejo me quise alejar un poco, pero se acercaron a mí. Igual no le encuentro el chiste ahí, ya que a la hora de jugar estamos en contacto permanente, pero bueno, es el protocolo para jugar", reflexionó el defensor formado en Sportivo Luqueño, en una charla que mantuvo con la AM970 de Asunción.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"Me aguanté un poco, yo me quería alejar de ellos en el festejo. Es medio raro el protocolo porque en el partido uno se abraza y demás", agregó el ex - Cerro Porteño.

Escobar también quiso destacar la comodidad que siente jugando en el costado derecho de la cancha: "Muy contento por el gol convertido, son cosas con las que uno se tiene que ir acostumbrando, la nueva manera de jugar. Ahora que estoy jugando de lateral se me está dando la oportunidad de llegar más al arco. Ayer por suerte pude marcar”, comentó.

Juan Escobar llegó el año pasado a la ‘Máquina Cementera’, donde ya lleva disputados más de 20 partidos.