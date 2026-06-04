Curazao, el país más pequeño de la Copa del Mundo, inmortaliza «The Blue Wave» en un muro de Willemstad

Poco antes del histórico debut mundialista ante Alemania, en el centro de Willemstad se realiza un gran mural en honor a la selección nacional. El sábado 14 de junio, Curazao debutará en un Mundial frente a Alemania. Con unos 156 000 habitantes, es el país más pequeño que jamás se ha clasificado para la Copa del Mundo. Este logro llena de orgullo a los habitantes de la isla y a la comunidad curazoleña en los Países Bajos. Para inmortalizarlo, en la calle Pietermaai de Willemstad nace el «Curaçao Blue Wave Mural».

El mural rinde homenaje a The Blue Wave, como se conoce a la selección, y a la generación que llevó a la isla al escenario mundial. Se ubicará en Pietermaai 1-7, por donde pasan más de 10 000 personas al día, residentes y visitantes. Así se convertirá en un símbolo perdurable de orgullo, cultura e identidad.

La obra es del artista curazoleño Garrick Marchena, reconocido por sus murales a gran escala y proyectos visuales en la isla. El mural muestra cómo el deporte, la cultura y la identidad convergen en Curaçao y recuerda que una isla pequeña puede soñar en grande y demostrarlo al mundo.

El artista comenta: «Este mural no solo celebra nuestra participación en el Mundial, sino lo que la isla logra cuando se une por una meta. Quien pase por aquí debe sentir: esto lo conseguimos juntos».

La obra se inaugura durante la Copa del Mundo, que va del 11 de junio al 19 de julio. Después de medirse a Alemania, Curaçao jugará contra Ecuador (21 de junio) y Costa de Marfil (25 de junio). Mientras el mundo sigue a «The Blue Wave», la isla tendrá un espacio permanente que contará esta historia a la actual y a las futuras generaciones.

El proyecto también busca aumentar la visibilidad internacional de Curaçao, impulsar la creatividad local y reforzar los lazos de la diáspora. Sus promotores invitan a embajadores, aficionados y empresas a sumarse.

El mural se ejecutará por fases en Pietermaai 1-7, Willemstad; los primeros bocetos se mostrarán antes del Mundial. Si el apoyo crece, el proyecto podría ampliarse hasta cubrir toda la pared. La financiación colectiva en la plataforma Club-meister lo hace posible y ofrece más información.