Cúcuta que perdió el reconocimiento deportivo y ahora entra en etapa de liquidación

El conjunto Motilón había sido notificado por el MinDeporte y no encontró una solución a su complicada situación.

"Le informamos al país que ha sido notificado el Cúcuta con la suspensión del reconocimiento deportivo a partir de la notificación de este fallo y habrá una multa para su presidente Augusto cadena", fueron las palabras que utilizó el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para referirse a la situación actual del equipo de la frontera.

Lucena también aclaró que: "Basados en el decreto ley 1228 de 1995 a través de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, hemos surtido todo el proceso con el Cúcuta Deportivo por el no pago no acreencias laborales por el no pago de muchos de sus parafiscales y sobre esa base lo que hemos dicho es que el que no cumpla con los derechos de los jugadores tendrá sanción".

A lo anterior y mientras que el equipo hace un intento por dar lo mejor en cada partido que disputa fecha a fecha, se ha anunciado que el Club Cúcuta Deportivo ha entrado en proceso de liquidación, al no llegar a un acuerdo de pago:

Más equipos