Cuartos de Final de la Liga BetPlay Dimayor 2020: Clasificados, sorteo, fechas y sistema

La Liga BetPlay 2020-I planteaba cambios sustanciales respecto a lo vivido en el 2019 para definir los clasificados a disputar el título. Por lo apretado que estaría el calendario con y , se había cambiado del formato de Cuadrangulares al de Playoffs con llaves de dos equipos a juegos de ida y vuelta, lo que prometía una lucha intensa, pues solo los primeros cuatro equipos de la tabla llegarían a la Semifinal.

Sin embargo, las circunstancias derivadas del coronvirus y la postergación del campeonato desde marzo, parecían cambiar los planes y retomar el formato del año anterior. En su más reciente Asamblea extraordinaria, la Dimayor aprobó el sistema del campeonato con Playoffs tras completarse el todos contra todos pero con más equipos clasificados. Así seguirán siendo ocho los equipos que optarán a la única estrella del año.

En Goal te contamos todo lo que tienes que saber sobre las instancias semifinales del torneo.

