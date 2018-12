¿Cuántos títulos ha ganado y qué equipos ha dirigido el Tata Martino?

A lo largo de su carrera, el argentino levantó ocho títulos hasta ahora entre clubes y selecciones.

"Me ha tocado perder mucho más de lo que he ganado", fue una de las frases recientes de Gerardo Martino que prendieron las alarmas de los aficionados a la Selección mexicana. Eso pasó antes de que ganara su último campeonato en Estados Unidos, donde sumó uno más a su no tan corta lista de éxitos en contraposición a lo que él dice. El próximo técnico del Tri sí ha dado varias vueltas olímpicas durante su trayectoria de aproximadamente dos décadas.

El Tata ha comandado a dos representativos nacionales y nueve equipos de cuatro ligas distintas. Son un total de ocho copas de las que se adueñó en cinco conjuntos; en cuatro no consiguió nada, así como tampoco en selecciones pese a que llegó a varias finales con Paraguay (Copa América 2011) y Argentina (Copas Américas 2015 y 2016). En el Tri querrá romper esa mala racha que pende todavía sobre él.

Al principio de su carrera, sobre todo en el Ascenso argentino, en la Nacional B, el excentrocampista ofensivo batalló para encontrar estabilidad, más aún cuando perdió la categoría con Platense.



Poco después probó fortuna en el balompié guaraní, donde la suerte le cambió. Cinco Primeras Divisiones casi seguidas (2002, 2003, 2004 y 2006) lo catapultaron a la Albirroja. Con ellos obtuvo el mejor registro en la historia del país en Mundiales, tras alcanzar los cuartos de final en el 2010 cuando cayeron ante a la postre monarca España. Estuvo a cargo de la generación de los Justo Villar, Darío Verón, Paulo da Silva, Haedo Valdez, Roque Santa Cruz, entre otros.

En 2011 renunció por considerar que imaginaban "un escenario de mayor crecimiento" luego de la Copa del Mundo en Sudáfrica. Regresó a su tierra en 2012, año en el que conquistó la liga en el cuadro de sus amores, Newell's, con base en un estilo vistoso que le valió el reconocimiento internacional.

De ahí pegó el brinco hasta Europa: concretamente, el Barcelona. Todo comenzó bien con la consecución de la Supercopa española. Allí coincidió con su compatriota Lionel Messi, aunque únicamente duró una temporada ahí y fracasó. En La Liga el Atlético los superó al igual que en la Champions, mientras que la final de la Copa del Rey la perdió versus el mismísimo Real Madrid.

La Albiceleste recurrió a sus servicios a los meses siguientes con la misión de acabar el ayuno de veintitantos años sin pergaminos a nivel mayor. Pero tampoco lo logró ahí, pues Chile les sacó la Copa América dos veces al hilo.

En medio de la renuncia temporal de Messi, él entregó el cargo en el 2016. Lo acobijó la MLS, el Atlanta United, sitio en el que se reconstruyó y armó un plantel que supo refrender el liderato de la Conferencia Este con el trofeo.



A continuación su palmarés y CV:

CAMPEONATO PARAGUAYO DE FUTBOL 2002 | LIBERTAD

CAMPEONATO PARAGUAYO DE FUTBOL 2003 | LIBERTAD

CAMPEONATO PARAGUAYO DE FUTBOL 2004 | CERRO PORTEÑO

CAMPEONATO PARAGUAYO DE FUTBOL 2006 | LIBERTAD

TORNEO FINAL 2013 | NEWELL'S OLD BOYS

SUPERCOPA DE ESPAÑA 2013 | BARCELONA

MLS CUP 2018 | ATLANTA UNITED

EQUIPOS QUE HA DIRIGIDO