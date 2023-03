El centrocampista brasileño tendrá que cumplir una sanción de cuatro partidos tras expulsado en el Sevilla - Osasuna.

Fernando Reges va a ser baja en los próximos partidos del Sevilla. El brasileño fue expulsado el pasado 26 de febrero en el patido de la 23ª jornada ante Osasuna por roja directa y esa expulsión le va a acarrear varios partidos de sanción.

Cuántos partidos de sanción cumple Fernando tras su tarjeta roja y expulsión en el Sevilla vs. Osasuna de LaLiga 2022-2023

El colegiado Pulido Santana expulsóa Fernando en el minuto 94 cuando ya estaba en el banquillo a instancias de su cuarto árbitro, tal y como explicó en el acta. "Fue expulsado en el minuto 94" por "dirigirse a mi árbitro asistente número 1 en los siguiente términos: 'cabrón, cabrón, hijo de puta, cabrón'. Una vez expulsado, tuvo que ser sujetado por miembros de su equipo, dirigiéndose a mí en los siguiente términos: 'hijo de puta, eres un hijo de puta'".

Ahora, el Comité de Competición ha hecho publica la sanción que conistirá en "suspender por 4 partidos a Fernando Francisco Reges , en virtud del artículo/s 99 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 1400 € y de 2400 € al infractor en aplicación del art. 52".

No obstante, el Comité de Competición ha tenido en cuenta las alegaciones del Sevilla y las disculpas públicas que realizó el jugador. "Una sanción de suspensión de cuatro partidos, mínima de las previstas en el articulo 99 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol.una sanción de suspensión de cuatro partidos, mínima de las previstas en el articulo 99 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol", explica el escrito del Comité.

El propio Fernando había emitido un comunicado de disculpa al árbitro : "Ayer fui expulsado justamente con una roja directa por primera vez desde que juego para el Sevilla FC. Me equivoqué víctima de los nervios y la tensión del momento. Pero ni siquiera la impotencia que sentía justifica mi comportamiento. Quiero pedir mi más sincera disculpa al colegiado Juan Luis Pulido Santana y al resto de miembros de su equipo por mis improcedentes palabras que para nada representan el profundo respeto que siento hacia el colectivo arbitral, así como hacia el valioso y complicado trabajo que realizan en cada partido. También quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club, a toda la afición y especialmente a todos los que me tienen como ejemplo, lo siento de veras. Todo el mundo puede equivocarse y sin duda este domingo no estuve acertado. No es la imagen que hay que dar en un campo de fútbol. Asumo mi error y sólo puedo decir que lo siento y que mi compromiso con el Sevilla FC es hoy un poco más grande que ayer. Y así trataré de demostrarlo".

Qué partidos se perdería Fernando con el Sevilla

Tras confirmarse la sanción de cuatro partidos, Fernando se perderá los partidos ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el del Almería en el Ramón Sánchez-Pizjuán y las visitas al Getafe y al Cádiz y no reaparecía en LaLiga hasta el 9 de abril en la visita del Celta a Nervión. Entre medias sí podría jugar los octavos de final de la UEFA Europa League ante el Fenerbahce, ya que su sanción no afecta a las competiciones europeas.